Test Opel Vivaro-e Combi: ook het personenbusje gaat aan de stekker

Opel Vivaro-e Combi (136 pk/100 kW), vanaf €48.380

De elektrische aandrijving is de Opel Vivaro-e Combi niet meteen aan te zien. Wel de ruimte, waar klaarblijkelijk niet op hoefde te worden bezuinigd. Want werkelijk op elke zitplek heb je heel veel been- en hoofdruimte. Voorin prijken geen stoelen maar een driezitsbank, waarop passagiers ook gemakkelijk kunnen doorschuiven van de ene naar de andere plek.

De zitplaatsen achterin bereik je via een schuifdeur. Twee schuifdeuren zou nog makkelijker zijn geweest. En om de zitplaatsen op de derde rij te bereiken moet je je wel even langs de tweede rij wurmen.

Sowieso is het jammer dat de flexibiliteit beperkt is. Je kunt de achterste zitrij niet in de vloer laten verdwijnen, zoals bij sommige personenauto’s. Je kunt de zitplaatsen ook niet verschuiven. De achterste zitplaatsen zijn wel volledig uitneembaar, maar dat is een zware, lastige klus die je liever achterwege laat. Zo maakt deze Opel het niet gemakkelijk om te kiezen voor meer zitplaatsen of meer bagageruimte. Al is die bagageruimte al flink. Niet alleen de breedte is verrassend, ook de hoogte is hier enorm. De grote achterklep leidt bovendien tot een reusachtige laadopening, maar is wel zwaar in de omgang.

Dat elektrisch rijden bij deze Opel nog in de kinderschoenen staat, blijkt uit de schamele aandrijflijn. Het slechts 50 kWh biedende batterijpakket brengt je nog geen 200 kilometer ver en daarna moet je alweer een laadpaal opzoeken. Verder laat de automaat zich nogal traag bedienen. Pluspunten zijn de comfortabele vering en relatief goede wegligging. En het feit dat uitlaatgassen ontbreken en het in dit busje veel stiller is dan in de conventionele dieselversies, maakt het reizen natuurlijk veel prettiger. Al hangt er wel een prijskaartje aan dat potentiële kopers nog kan afschrikken.

Plus

+ Negenpersoons.

+ Erg ruim voor inzittenden en bagage.

+ Rijdt goed.

+ Comfortabel.

Min

- Onhandig kleine actieradius.

- Weinig flexibel interieur.

- Kale, goedkope afwerking.

Eindcijfer

6,6

Conclusie

De Opel Vivaro-e Combi is ideaal om een grote groep mensen milieuvriendelijk te vervoeren. Ruimte is er volop. Jammer alleen dat de reikwijdte en de flexibiliteit van de interieurindeling tegenvallen. Dat maakt deze Opel minder goed inzetbaar als gehoopt.

Extra testnotities

Ogenschijnlijk ziet de Opel Vivaro-e eruit als een negenpersoons busje zoals we dat al decennia kennen. Negen personen is het maximale dat je met een B-rijbewijs mag vervoeren.

De topsnelheid van deze bus is 130 km/u. Dat is voldoende voor het Nederlandse wegennet, maar in Duitsland zou de bestuurder misschien best wat meer willen.

Je zit lekker hoog in deze Opel. Maar de bestuurder heeft bij het achteruit inparkeren last van de lengte van de bus. Vooral ook omdat een achteruitrijcamera ontbreekt en zelfs niet leverbaar is. De geteste auto heeft wel parkeersensoren achter (€299 op de optielijst).

De afwerking van het interieur is nogal spartaans: luxe of comfort is hier ver te zoeken.

Hoewel deze bus uitsluitend elektrisch rijdt, is de brandstofklep nog gewoon terug te vinden in de carrosserie. Is waarschijnlijk goedkoper in de productie, maar het staat wel raar.

Het infotainment in de geteste auto is erg simpel, om niet te zeggen armoedig. Een monochroom schermpje, radio en bluetooth voor je telefoon: dat is het wel zo’n beetje. Geen groot, kleurrijk display met navigatie of uitgebreide menu’s dus. Maar een 7-inch kleurenbeeldscherm met uitgebreid infotainment staat wel op de optielijst.

Eén schuifdeur is standaard, maar je kunt een tweede schuifdeur aan de andere kant bijbestellen.

De Opel Vivaro e-Combi is leverbaar met keus uit twee batterijpakketten. De versie met 50 kWh-batterij heeft een actieradius van 230 kilometer en kost vanaf €46.868 (consumentenprijs inclusief belastingen). Getest is de auto met dit batterijpakket, maar dan in de extra lange uitvoering, wat zijn prijs op €48.380 brengt. Met de 75 kWh-batterij beginnen de prijzen bij €55.822 en bedraagt de reikwijdte 330 kilometer. De Opel Vivaro-e is standaard uitgerust met een 3-fasen 11 kW-lader.

Elektrisch rijden brengt ook voor dit soort busjes lagere energiekosten en belastingvoordeel met zich mee. In principe kan stroom goedkoper zijn dan brandstof. Maar ook veel mechanische onderdelen en vloeistoffen ontbreken dankzij de elektrische aandrijving. Daardoor is er minder slijtage en is het onderhoud goedkoper.

Het batterijpakket laat zich bij een snellader in minimaal een half uur opladen tot 80 procent.

