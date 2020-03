Test Opel Astra: nieuwe motor, maar bezuinigd op de veiligheid

Opel Astra Sports Tourer 1.5 CDTI (105 pk/77 kW), vanaf €29.249

De nieuwe motoren in de Astra zijn allemaal nog onder de vorige eigenaar van het merk (General Motors) ontwikkeld. Dus komt de kloeke driecilinder dieselmotor in de testauto niet van het Franse PSA, de nieuwe moeder van Opel, maar nog gewoon uit de eigen fabriek in Duitsland.

Deze driecilinder is onderdeel van de jongste vernieuwing, die verder vooral bescheiden blijkt te zijn. Zo heeft het infotainment een update ondergaan, maar het werkt nog steeds trager dan je zou willen.

Het meest kwalijk is dat bij de helft van de uitvoeringen op de veiligheidsuitrusting wordt bezuinigd. Die moeten het doen zonder een automatisch noodrem- en waarschuwingssysteem, wat in deze prijsklasse tegenwoordig toch echt gemeengoed is. Ook veel rijhulpen zijn niet leverbaar in de goedkoopste versies van de Astra, zoals adaptive cruise control, verkeersbordherkenning, dodehoekwaarschuwing of actieve rijstrookbewaking. Bovendien kunnen de gordels niet in hoogte worden versteld.

De stoelen zitten erg fijn en de zitruimte is, ook achterin, dik in orde. De bagageruimte blijkt groot en handig - want rechthoekig - gevormd. En dankzij hendels bij de laadopening kun je de bank ook op afstand omklappen. Dan ontstaat een mooi vlakke laadvloer.

De zuinige dieselmotor verbruikte tijdens deze test 1 op 17,5. Om een beetje vlot mee te komen in het verkeer, moet je hem goed op toeren houden. Dan laat hij echt weinig te wensen over. Het schakelen gaat wat zwaar, de besturing daarentegen prettig licht en direct. Opel heeft bij de laatste vernieuwing ook het onderstel verbeterd. Dat blijkt comfortabel genoeg, maar laat zich soms iets te gauw van de wijs brengen door hobbels in de weg.

Plus

+ Prima driecilinder dieselmotor.

+ Goed zit- en rijcomfort.

+ Royale, handig ingerichte bagageruimte.

Min

- Geen noodremsysteem standaard.

- Veel rijhulpen niet eens leverbaar.

- Schakelt te zwaar.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

Met het comfort, de ruimte, de aandrijving en de rijeigenschappen van deze Opel zit het wel goed. Maar als het gaat om beschikbare rijhulpen, loopt hij hopeloos achter bij de concurrentie. Slechte zaak dat er op de veiligheid wordt bezuinigd.

Extra testnotities

Wel weer heel modern én veilig zijn de led-matrix koplampen die je in de Astra kunt krijgen.

Plug-in hybrides of elektrische versies kent de Astra niet. Daar komt ongetwijfeld volgend jaar verandering in, als de nieuwe generatie van deze Opel wordt onthuld.

De Astra biedt nu ook de mogelijkheid om je smartphone draadloos op te laden.

Niet bij de tijd is de sprietantenne, waarmee het in een wasstraat oppassen geblazen is. De meeste concurrenten hebben tegenwoordig een haaienvin-antenne of helemaal niets op het dak. De duurste uitrustingsniveaus van de Astra hebben wél zo’n haaienvin.

Het standaard 7 inch infotainmentscherm is kleiner dan verwacht. De duurdere versie voegt er welgeteld 1 inch aan toe.

Het infotainment laat zich koppelen aan smartphones met de besturingssystemen van Apple en Android.

Er is ook een krachtiger versie van de geteste dieselmotor leverbaar, met iets meer vermogen (122 pk/90 kW). Maar die maakt de auto nauwelijks sneller. Het is wel de enige van de twee die ook met een (9-traps) automaat wordt geleverd.

De Astra Sports Tourer is met de geteste motor (1.5 CDTI 105 pk, 77 kW) te koop vanaf €29.249. Dan krijg je de Business Edition en dat is ook de hier geteste versie. Hij heeft standaard onder meer cruise control, licht- en regensensoren, parkeersensoren achter en een automatisch dimmende binnenspiegel.

