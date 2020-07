Test Mercedes CLA Shooting Brake: anders dan anders

Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake (163 pk/ 120 kW), vanaf €39.156

Wie vooral een stationcar wil vanwege de extra ruimte, heeft in de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake niet veel te zoeken. Hij biedt weliswaar tot 160 liter meer bagageruimte dan de A-klasse hatchback, waarvan hij is afgeleid, maar in zijn klasse is dit nog altijd niet de ruimste stationwagen die je kunt kopen. Een qua grootte vergelijkbare Ford Focus Wagon slikt (met de achterbank neergeklapt) 1653 liter bagage, terwijl de CLA Shooting Brake niet verder komt dan 1370 liter. En hoewel de bagageruimte van de Mercedes op zich handig gevormd is, voorkomt de sterk aflopende daklijn dat je eenvoudig grote spullen vervoert.

Aan de andere kant is deze Mercedes uniek: bij andere luxemerken zoals BMW, Volvo en Audi kun je immers geen station van deze grootte kopen. De CLA (die ook als elegant gelijnde vierdeurs coupé bestaat) pareert zijn beperkte ruimteaanbod daarnaast met een opvallend design: hij is meer uitgesproken dan de meeste concurrenten. Deze auto moet het dan ook vooral van zijn bijzondere uitstraling hebben.

Verder vallen het bijzonder fraai gebouwde interieur en de zeer comfortabele onderstel-afstemming positief op. De modern ogende cockpit kun je op de meest uiteenlopende manieren bedienen en het voordeel bij Mercedes is dat functies zoals spraakcommando’s beter werken dan in veel andere auto’s.

Het comfortniveau is bovendien erg hoog: waar veel kandidaten in deze klasse overdreven sportief proberen te zijn met hard afgestelde vering, is de CLA soepeler en stiller. De meerprijs die je bij dit merk betaalt, lijkt hierdoor gerechtvaardigd. De Shooting Brake biedt ook een soeverein rijgevoel, al is het jammer dat de motor van de testauto wat lui en afwachtend presteert, ondanks zijn vermogen van 163 pk (120 kW).

Wat het verbruik betreft komt de CLA 200 ondanks een bewust rustige rijstijl niet in de buurt van de gunstige fabrieksopgave van 1:18,5. Een gemiddeld verbruik van zo’n 1 op 12 is realistischer.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Zeer comfortabel onderstel.

+ Hightech bediening.

+ Prachtig interieur.

Min

- Niet de ruimste.

- Prijzig in aanschaf.

- Motor mist enthousiasme.

Eindcijfer

7,2

Conclusie

Deze Mercedes kent vrijwel geen directe concurrenten. Bij andere luxemerken krijg je minder ruimte voor het geld, terwijl Ford, Seat of Toyota niet in de buurt komen wat betreft de kwaliteit van gadgets, het rijcomfort of het afwerkingsniveau.

Extra testnotities

Als het gaat om prestaties en praktische inzetbaarheid is de CLA 200 Shooting Brake een groter compromis dan je zou willen: als je bijvoorbeeld veel gezins- of kinderspullen mee wilt nemen, zitten zijn afgetrainde looks in de weg, terwijl z’n wat gezapige motor de spannende vormen niet waar kan maken.

Voor mensen van alle lengtes is de ruimte voorin goed op orde: er is veel plek voor lange benen en de hoofdruimte voorin is prima. Achterin is het een ander verhaal. Door de sterk aflopende daklijn zijn de instap- én hoofdruimte achter niet overbemeten.

Het standaard onderstel van deze CLA 200 Shooting Brake is verrassend comfortabel, zeker in vergelijking met zijn wat stugge voorganger. Met name de achtervering gedraagt zich goedmoedig en deelt nauwelijks klappen uit aan je rug en billen. Dat is een verademing in een segment waar auto’s vooral overdreven sportief willen zijn: deze Mercedes durft te kiezen voor comfort en dat verdient een pluim.

Het uiterlijk van de CLA verschilt meer van de A-klasse dan je zou denken. Ze gebruiken immers dezelfde techniek, maar de CLA (zowel de ‘Coupé’ als de Shooting Brake) krijgt zijn eigen neus met een andere grille, bumpers en opnieuw ontworpen koplampen. Aan de achterkant zie je ook meteen dat je niet met een ‘standaard’ A-klasse te maken hebt.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De prestaties van de viercilinder benzinemotor in de CLA 200 sprankelen niet. Met z’n 163 pk (120 kilowatt) aan vermogen moet hij in 8,4 seconden van nul naar honderd optrekken, maar de motor voelt eigenlijk nooit heel vlot. Dat komt deels ook door de automaat in de testauto: deze zeventraps transmissie met dubbele koppeling schakelt zacht en vloeiend, maar reageert ook wat langzaam zodra je wilt versnellen. Een aandrijflijn die vlotter in actie komt past beter bij het moeiteloze karakter van deze Mercedes.

De 200 is de op één na zwakste benzinemotor die je kunt kiezen in de CLA. Er bestaat ook een lichtere versie van dezelfde motor: de CLA 180 met 136 pk (100 kW) én er is een CLA 250 met 224 paardenkrachten (165 kW). Wie nog meer wil, komt uit bij de sportievere AMG-versies: de 35 AMG levert 306 pk (225 kW) terwijl de topversie – de 45 AMG – 387 of 421 pk (respectievelijk 285 en 310 kilowatt) ophoest. Daarnaast bestaan er ook CLA’s als diesel, met vermogens tussen 116 en 190 pk.

Het dashboard overtuigt: de geteste auto beschikt over een uitgebreide cockpit die is voorzien van twee schermen van 10,25 inch. Vreemd genoeg is het rechtergedeelte zonder meerprijs te vergroten naar dit formaat, terwijl de ‘widescreen cockpit’ (het scherm voor je neus) 545 euro extra kost. Een relatief kleine meerprijs voor een extra hightech uitstraling, die de CLA goed staat.

De MBUX-spraakbediening behoort tot de beste in de markt: de systemen van BMW en Audi kunnen niet aan dit systeem tippen. De CLA begrijpt veel en kan dingen leren. Wanneer je bijvoorbeeld ‘Hey Mercedes, ik heb het warm’ zegt, verlaagt de auto de temperatuur zonder dat je zelf knoppen hoeft aan te raken.

Goedkoop is deze CLA allerminst, maar de standaarduitrusting is redelijk voor de prijs van bijna 40.000 euro. Wel vreemd dat je moet bijbetalen voor zij-airbags achterin. Die kosten 454 euro extra, terwijl ze zeker bij dit soort auto’s gewoon standaard zouden moeten zijn.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld