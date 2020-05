Test Mercedes-Benz GLB: stoer, ruim en geavanceerd

Mercedes-Benz GLB 200 (163 pk/120 kW), vanaf 50.970 euro



De GLB wordt niet in Europa gebouwd, maar in een Nissan-fabriek in Mexico. Dat zegt echter niets over de bouwkwaliteit of afwerking: die is zeer Duits. De GLB biedt op papier alles wat een SUV-koper wil, met als bonus dat hij een Mercedes-Benz is. Daardoor biedt hij bijvoorbeeld een van de beste en mooist vormgegeven interieurs van nu. Het dashboard is modern en gebruiksvriendelijk en oogt werkelijk fantastisch dankzij de turbine-achtige luchtroosters en de platte displays.

De vormgeving aan de buitenzijde is even wennen. Het is alsof de auto wat gedrongen oogt en net niet helemaal in proportie vanuit sommige hoeken, iets waar de fractioneel grotere GLC geen last van heeft en de GLA ook niet. Aan de binnenzijde merk je daar niets van. Het interieur is ruim en hoog en er is als optie zelfs een derde zitrij leverbaar, waar plek is voor personen met een lengte tot 1,68 meter. Het interieur is bovendien variabel dankzij de verschuifbare achterbank.

Qua rijden voelt de auto een tikje lobbig aan en zwaarder dan gedacht voor een model dat is gebaseerd op de B-Klasse. Maar de positieve keerzijde is dat alles kwalitatief hoogwaardig en comfortabel overkomt. De portieren voelen aan als kluisdeuren en de gebruikte materialen zijn top. De standaard voorwielaangedreven GLB heeft alleen wat last van ‘slaande’ voorwielen wanneer je wilt wegrijden, vooral wanneer het nat is.

Tijdens het rijden blijkt de GLB mooi stil. Alleen bij hogere toerentallen is de viercilinder motor hoorbaar; het motorgeluid klinkt dan niet echt chic. De motor zet het al snel op een loeien als het gaspedaal wordt ingetrapt en dat terwijl de auto er nou niet direct vandoor schiet. Het testverbruik was 1 op 12,5.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Uitstekende wegligging.

+ Ruimer dan verwacht.

+ Hoge zitpositie.

+ Optioneel ook als zevenzitter.

Min

- Rumoerige motor bij snel optrekken.

- Hoge vanaf-prijs.

- Lastige instap naar derde zitrij.

Eindcijfer

8,8

Conclusie

Met de GLB lijkt Mercedes-Benz een topper in huis te hebben. De auto verrast met zijn binnenruimte, is comfortabel en oogt imposant. Maar hij is pittig geprijsd en met de derde zitrij erbij is hij geen volwaardige zevenzitter.

Extra testnotities

De achterbank van de GLB is verschuifbaar (14 cm), zodat afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer beenruimte achterin of meer bagageruimte. Met de achterbank in de achterste stand biedt de GLB voldoende ruimte voor vier grote volwassenen.

Bij de zevenzits uitvoering is de toegang tot de achterste zitrij krap. Ook heb je iets minder bagageruimte: 500 tot 1680 liter. De vijfzitter kan 570 tot 1805 liter bagage aan.

De GLB is in 4x4-uitvoering ook bruikbaar in het terrein dankzij de forse bodemvrijheid (20 cm) en hoog opgetrokken bumpers. Voor de kenners: de inloophoek is 18 graden, de uitloophoek 18,3 graden.

Op het basismodel na hebben alle uitvoeringen van de GLB 4Matic-vierwielaandrijving. De GLB beschikt niet over lage gearing of differentieel-sper, maar wel over elektronica die de functies daarvan overneemt. De 4Matic-modellen beschikken bovendien over een offroad-techniekpakket. Deze speciale offroad-lichtfunctie zorgt ervoor dat voorwerpen vlak voor de auto extra goed belicht worden tijdens terreinrijden in het donker.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het instapmodel bij de benzineversies is de 163 pk (120 kW) sterke GLB 200. Die is te koop vanaf €50.422. Deze GLB heeft een 1,3 liter viercilinder turbomotor onder de kap die gekoppeld is aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling. Het maximumkoppel bedraagt 250 Nm. De auto accelereert van 0 naar 100 km/u in 9,1 seconden en de topsnelheid is 207 km/u.

De standaarduitrusting omvat zaken als het zeer geavanceerde MBUX-multimediasysteem, 17-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen en automatische airconditioning. Voor stoelen op de derde rij moet 908 euro worden bijbetaald.

Wij reden met de GLB 200, die in de prijslijst staat vanaf €50.970. Onze testauto was voorzien van zaken als een smartphone-integratiepakket, privacy-glas achter, het Style Plus-pakket ter waarde van 2299 euro en het Advantage Pack ter waarde van 2057 euro plus mistlampen voor. Daarmee komt de totaalprijs op €58.220.

Het gemiddelde opgegeven verbruik is 1 op 16,7 (oftewel 6 liter per 100 kilometer). Wij kwamen uit op een gemiddelde van 1 op 12,5 (8 liter per 100 kilometer), maar dat was inclusief intensief testwerk.

Wanneer je gaat voor een van de duurdere uitvoeringen van de GLB, komen de prijzen al snel in de buurt van die van de grotere en luxueuzere Mercedes-Benz GLC. Het instapmodel van de iets grotere GLC met een 2,0 liter benzinemotor is te koop vanaf €59.256.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld