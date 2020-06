Test Mercedes-Benz GLA: ideaal voor in de stadsjungle

AUTOTESTMercedes-Benz had tot 23 jaar geleden één terreinwagen. Nu is er in iedere prijsklasse een SUV-achtige te vinden. De GLA is de kleinste, maar biedt grootse prestaties.

Mercedes-Benz GLA 200 (163 pk/120 kW), vanaf €48.495

De tweede generatie van de Mercedes-Benz GLA groeide in bijna alle richtingen en biedt ook meer binnenruimte, die vooral ten goede komt aan de achterpassagiers. De auto is nu ongeveer net zo groot als een Audi Q3, maar door zijn onconventionele verhoudingen oogt de Mercedes meer als een hoge hatchback dan een stoere SUV. Dat komt ook door de afwezigheid van kunststof beschermplaten en stootranden.

In tegenstelling tot sommige andere SUV-achtige modellen voelt de GLA nooit topzwaar en ook overhellen in de bochten is ’m compleet vreemd. Hij rijdt eigenlijk net zo goed als een A-Klasse, maar heeft als voordelen dat je gemakkelijk in- en uitstapt, lekker hoog zit en niet gauw een hoge verkeersdrempel aantikt.

Zowel voorin als achterin zit je prima en dat is een vooruitgang ten opzichte van de voorganger. Optioneel levert Mercedes-Benz een achterbank die verschuifbaar is over een lengte van 14 centimeter. Zo kun je kiezen voor meer bagageruimte of voor extra beenruimte.

De GLA is aanzienlijk duurder dan menig concurrent, maar rijden doet hij als de beste. Hij is stil en comfortabel en je zit er uitstekend in. Dit is een auto waarin je urenlang doorrijdt zonder moe te worden. Jammer alleen dat de actieve rijstrookbewaking vergezeld gaat van een rem-ingreep aan één kant om de auto binnen de rijstrook te houden. Hierdoor schrikken inzittenden zich soms rot. Nog een minpunt: het zicht naar rechtsachter wordt beperkt door de brede achterste raamstijlen.

De testauto heeft de basismotorisering van de GLA. Deze 1,3 liter benzinemotor heeft een turbo en is gekoppeld aan de bekende, prettig schakelende zeventraps automaat. Het gemiddeld benzineverbruik was tijdens deze test 1 op 17,2. Prima voor dit type auto.

Plus

+ Pittige en zuinige motor.

+ Veel zitruimte.

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Zeer comfortabel.

Min

- Te ruwe ingreep rijstrookbewaking.

- Beperkt zicht naar rechtsachter.

- Pittige prijs.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

De compacte Mercedes-Benz GLA is ideaal voor in de stad, maar voelt zich net zo thuis op de snelweg. De motor is pittig maar ook zuinig en de vormgeving en binnenruimte zijn er bij deze tweede generatie sterk op vooruitgegaan.

Extra testnotities

In het terrein kom je met de GLA verder dan met een doorsnee auto door zijn grotere bodemvrijheid en korte overhangen. Maar verwacht er niet te veel van, want de GLA heeft alleen voorwielaandrijving en geen enkele specifieke terreintechniek. Heel erg is dat niet, want deze auto is vooral bedoeld voor de stadsjungle. En daar presteert de compacte GLA uitstekend.

De GLA is niet zo sportief als bijvoorbeeld de BMW X1. Je voelt in de Mercedes niet zo goed wat er onder je gebeurt, hij rijdt wat afstandelijker. Maar daar staat tegenover dat de GLA uitermate comfortabel aanvoelt.

De vorige generatie was toch vooral een opgehoogde A-Klasse. En ondanks dat daarvan meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht, vond Mercedes-Benz dat het met de tweede generatie anders moest. Dus is de auto nu vooral hoger en heeft-ie een duidelijk anders vormgegeven carrosserie dan de A-Klasse.

De kofferbak profiteerde van de toegenomen binnenruimte, al is de winst met 14 liter beperkt. Voor een elektrisch bedienbare achterklep moet worden bijbetaald.

De GLA maakt een ruimtelijke indruk en je zit op heerlijke stoelen, die goed in alle richtingen verstelbaar zijn en desgewenst kunnen worden voorzien van verwarming en ventilatie.

Het bekende MBUX-infotainmentsysteem van Mercedes-Benz ziet er niet alleen gelikt en futuristisch uit, maar behoort zelfs tot de beste uit de auto-industrie.

De verbeterde rijeigenschappen zijn deels het gevolg van de grotere spoorbreedte. De wielen staan verder uit elkaar, waardoor de auto beter in balans is en minder snel overhelt in de bochten.

Net als zijn grote broer GLS beschikt de GLA over een zogeheten ‘wasstraatfunctie’. Met één commando worden de buitenspiegels ingeklapt en de zijruiten en het schuifdak gesloten. De informatie van de regensensor wordt onderdrukt, zodat de ruitenwissers in de wasstraat uitgeschakeld blijven. De airconditioning schakelt tegelijkertijd naar de luchtrecirculatiemodus en na enkele seconden wordt het frontbeeld van de 360 graden-camera (indien aanwezig) weergegeven om de bestuurder te helpen bij het inrijden van de wasstraat.

De nieuwe GLA wordt uiteindelijk leverbaar met een rijke keus uit benzinemotoren, diesels en plug-in-hybridemotoren.

De 1,3 motor is stil en snel genoeg en draagt in belangrijke mate bij aan het comfortgevoel aan boord. De auto is sowieso stil, waardoor rijden met deze auto – ook door de prettig hoge zitpositie – een aangename ervaring is.

Getest is de GLA 200 (163 pk/120 kW), die te koop is vanaf €49.245. Daarmee is hij een van de duurdere in zijn segment. Concurrenten zijn auto’s als de BMW X1 en Audi Q3. Aanwezige opties bij de testauto zijn de lakkleur ‘Poolwit’ (€255), het Smartphone-integratiepakket, het Style Plus-pakket en een viervoudig verstelbare lendensteun. Ook de verschuifbare achterbank was aangevinkt. In totaal komt de prijs hierdoor op €55.147.

