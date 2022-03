Test Mercedes-Benz C-Klasse Estate: klassieke stationwagon, moderne technologie

Mercedes-Benz C200 Estate, vanaf €56.743

In de zakelijke markt weet de C-Klasse zich als sedan en stationwagon staande te houden te midden van een overschot aan SUV’s. Dit is al jaren een van de meest verkochte modellen van Mercedes-Benz. Wie minder waarde hecht aan een hoge zit of de uitstraling van een terreinwagen, krijgt met dit beproefde recept een ruime, comfortabele auto die ideaal is als gezins- én zakenauto.

Zodra je in de C-Klasse stapt, beland je in het digitale tijdperk. Standaard is een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een centraal scherm van 11,9-inch. Op de achterbank is de zitruimte royaal. De bagageruimte van de Estate heeft 490 liter inhoud. Dat is genoeg, maar er zijn stationwagons van dit formaat die meer bieden.

Met zijn omvangrijke en geavanceerde veiligheidsuitrusting is dit een van de veiligste auto’s van dit moment. Het interieur is voorbeeldig vormgegeven met gebruik van materialen die benadrukken dat dit toch echt een ‘premium auto’ is. Tegelijk is het raar dat je in zo’n premium auto moet bijbetalen voor verkeersbordherkenning, adaptive cruisecontrol of een radiografische contactsleutel met startknop.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Mercedes-Benz C-Klasse-modellen, verzameld door AutoWeek.

Ronduit irritant is de spraakbediening die regelmatig ongevraagd in actie komt: ‘Wat kan ik voor u doen?’ Daar moet Mercedes toch echt nog aan sleutelen. Intussen is het MBUX-infotainment wel enorm veelzijdig. Het touchscreen werkt prettig, al zien we ook hier dat een autofabrikant struikelt over al het vernuft dat de moderne elektronica biedt. Simpele, overzichtelijke bediening blijkt nog steeds een uitdaging.

De geteste auto heeft een fijne 1,5 liter viercilinder benzinemotor (milde hybride, testverbruik 1 op 15,2). Het onderstel is een uitblinker als het gaat om comfort en wegligging. Samen met de soepel werkende (9-traps) automaat nodigt dit alles uit tot lange ritten.

Plus

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Comfortabel onderstel.

+ Veel zitruimte achterin.

+ Geavanceerd infotainment.

+ Hoog veiligheidsniveau.

Min

- Standaarduitrusting niet compleet.

- Geen uitblinker in bagageruimte.

- Irritante spraakbediening.

- Pittig geprijsd.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Deze Mercedes-Benz C-Klasse Estate combineert een klassieke aandrijflijn met de nieuwste technologie. Daarnaast biedt hij veel ruimte voor passagiers en rijdt hij heerlijk comfortabel. Jammer dat zijn uitrusting de hoge prijs niet altijd rechtvaardigt.

Extra testnotities

De C-Klasse is sinds de laatste modelvernieuwing leverbaar als mild-hybrid en plug-inhybrid en hij heeft 48 Volt-technologie en een geïntegreerde startdynamo aan boord. Doel van dit alles: het brandstofverbruik zoveel mogelijk verlagen, zonder de hoge kosten en het gewicht van volledig elektrische aandrijving.

De C-Klasse is bij de laatste modelvernieuwing gegroeid. De wielbasis nam met 2,5 cm toe en de totale lengte groeide bij de sedan met 6,5 cm en bij de Estate met 4,9 cm. Beide versies zijn trouwens even lang: 4,75 meter. De beenruimte achterin is met 2,1 cm toegenomen.

Mede dankzij de zeer directe besturing blijkt deze Mercedes bijzonder goed wendbaar. Zijn draaicirkel (10,64 meter) is verrassend klein voor zo’n grote auto.

Achterasbesturing is een van de dure opties, maar bijzonder in deze klasse. Uniek is ook de optie Digital Light die onder meer aanwijzingen en waarschuwingssymbolen op het wegdek kan projecteren.

De navigatie kan dankzij augmented reality je ogenschijnlijk met pijlen in het straatbeeld de weg wijzen.

De C-Klasse Estate is te koop vanaf € 52.613, voor de C180 (125 kW/170 pk) Business Line. Getest is de C200 (150 kW/204 pk) die vanaf € 56.743 in de prijslijst staat, eveneens als Business Line. Beiden motorversies hebben een 1,5 liter benzinemotor. De geteste auto heeft bovendien de extra rijke en sportieve AMG Line-uitrusting, waarmee zijn totaalprijs op € 62.567 komt.

Een interessant alternatief voor de geteste auto is de C300e Business Line Limited plug-inhybride die een 2,0 liter benzinemotor combineert met een elektromotor. Hij kost € 57.538 en is vooral bijzonder vanwege zijn relatief grote elektrische rijbereik van 100 kilometer. Maar bij deze versie lever je wel een flink deel van de bagageruimte in. Die is dan namelijk 360 in plaats van 490 liter. Uiteraard staat daar een nog veel lager benzineverbruik: tegenover, helemaal als je veel korte ritten maakt en vaak oplaadt. En daar komt dan nog halvering van de wegenbelasting bij, met dank aan het stimuleringsbeleid van de Nederlandse regering.

