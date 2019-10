Test Mazda CX-30: rijdt messcherp, nu de motor nog

Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G (122 pk/90 kW), vanaf € 29.990

De CX-30 is een SUV-achtige auto, maar wie van hoog zitten en een hoge instap houdt, wordt in deze Mazda enigszins teleurgesteld. De fabrikant geeft de voorkeur aan sportiviteit en daar hoort een lage zit bij. Verder houdt de zitruimte op de achterbank niet over en de inhoud van de bagageruimte blijkt niet meer dan gemiddeld. Een verrassing daarentegen is het mooi ingerichte en afgewerkte interieur.

Het centrale beeldcherm is 8,8 inch groot, maar aan een touchscreen waagt Mazda zich niet. Daar is iets voor te zeggen. Touchscreens zijn eigenlijk onhandig in een rijdende auto, en al helemaal voor de bestuurder die zijn ogen op de weg moet houden. Mazda kiest daarom voor een grote, centrale bedieningsknop tussen de voorstoelen. En om er helemaal zeker van te zijn dat de bestuurder op de weg blijft kijken, voegt Mazda er een head-up display aan toe.

De 2,0 liter benzinemotor is een viercilinder zonder turbo en volgt dus niet de trend in deze klasse. Immers, driecilinders met turbo zijn helemaal in. Maar de door Mazda gekozen motor blijkt krachtig best krachtig en ook behoorlijk zuinig (test verbruik 1 op 15). Alleen bij weinig toeren komt hij duidelijk trekkracht tekort.

Wat dat betreft lijkt de nieuwe, zeer geavanceerde Sky-Activ X-motor, die in de markt wordt gezet als een benzine-alternatief voor diesel, aantrekkelijker voor deze auto. Want zoals gezegd, dit merk ambieert van oudsher sportiviteit en dat is ook aan het weggedrag van deze CX-30 te merken. Hij rolt verbazingwekkend stabiel over de weg en heeft geen last van overhellen in bochten. Alleen blijkt de schokdemping soms net iets te hard. Verder stuurt deze Mazda bijzonder direct en duidelijk, wat de bestuurder veel rijplezier bezorgt.

PLUS

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Royale uitrusting.

+ Kwaliteitsuitstraling interieur.

MIN

- Zitruimte achterin.

- Trekkracht motor bij weinig toeren.

- Stevige vanaf-prijs.

EINDCIJFER

7,9

CONCLUSIE

De Mazda CX-30 nadert de perfectie als het gaat om weggedrag, schakelen en infotainment. Maar de soms tegenvallende trekkracht van de basismotor past niet bij zijn sportieve ambities. En hij zou best wat ruimer mogen zijn.

EXTRA TESTNOTITIES

Volvo noemt zich tegenwoordig een premium merk, maar eigenlijk doet Mazda er niet voor onder. Kijk maar eens naar de kwaliteit van het interieur.

Een acceleratie van 0-100 km/u in 10,6 seconden is netjes, maar ook niet bijzonder. Zeker gezien de snel sprintende elektrische auto’s die je steeds meer op de weg ziet.

Dezelfde Mazda met de splinternieuwe Skyactiv-X 180 benzinemotor kost welgeteld 3.000 euro meer. Je krijgt dan een motor die krachtiger en soepeler, maar ook zuiniger is. Een verleidelijk alternatief dus, al is de meerprijs niet gering.

Eindelijk een Japanse fabrikant die het begrijpt: de ontgrendeling van de tankklep is gewoon in de centrale vergrendeling opgenomen. Je hoeft dus niet aan een hendeltje voorin de auto te trekken.

Vergeleken met de Mazda 3 is deze CX-30 een stuk ruimer.

Mazda’s head-up display blijkt geen goedkope projectie op een plexiglas schermpje, waar sommige concurrenten voor kiezen, maar een directe projectie op de voorruit. Hulde!

Goedkoop is de CX-30 niet, maar hij krijgt wel een rijke standaarduitrusting mee. Led-koplampen, digitale DAB Plus radio, navigatie: het zit er allemaal in. Hetzelfde geldt voor een arsenaal aan veiligheidssystemen: automatisch noodremsysteem, dode hoek bewaking, achteruitrij-radar, vermoeidheidswaarschuwing, verkeersbordherkenning, rijstrookbewaking, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren achter en een grootlicht-assistent, het zit er allemaal in.

De Skyactiv-G met 2,0 liter benzinemotor is er vanaf € 29.990. Getest is deze motorversie (90 kW/122 pk) met handbak. In dit geval heeft hij de Comfort-uitrusting en die staat voor € 31.740 in de prijslijst. Voor een geringe meerprijs krijg je daarmee veel extra’s: 18 inch lichtmetalen wielen, automatisch dimmende buitenspiegel (bestuurderszijde), parkeersensoren vóór, automatisch openende achterklep, automatisch dimmende binnenspiegel, stoelverwarming vóór, ruitenwisser-ontdooisysteem, stuurverwarming, keyless entry, automatische klimaatregeling en een achteruitrijcamera. Desgewenst neem je er ook nog leren bekleding bij en die kost € 1250.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld