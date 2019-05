Test Mazda 3: lekker sportief, maar niet zo comfortabel

AutotestDe Mazda 3 is al jaren een auto van technisch erg goede kwaliteit, maar heeft nooit de VW Golf, Ford Focus of Renault Mégane kunnen verslaan. Met de nieuwe generatie gaat dat ook weer niet lukken.

Mazda 3 2.0 Skyactiv-G (122 pk), vanaf €27.160

Aan de buitenkant straalt de Mazda 3 sportiviteit en karakter uit. Maar het interieur is minder verrassend en zelfs een beetje traditioneel ingericht. Opvallend is daar wel het gebruik van mooie materialen en de strakke afwerking. Dit doet denken aan Audi.

Het infotainment-scherm is kleiner dan bij sommige concurrenten, maar wel duidelijk en het menu werkt prima. Je bedient het via een centrale knop tussen de voorstoelen. In tegenstelling tot de concurrentie heeft Mazda nog niet van spraakbediening gehoord.

Krap

Door de sportief gelijnde carrosserie van de nieuwe Mazda is het interieur krapper dan je in deze klasse zou verwachten. Door de aflopende daklijn moeten passagiers bij het instappen achterin oppassen dat zij hun hoofd niet stoten. Bovendien blijkt de zitruimte achterin beperkt en zit een enorme tunnel de voetenruimte daar in de weg. In de bagageruimte toont deze Mazda zich ook niet echt gebruiksvriendelijk. Deze is met 327 liter kleiner dan bij de meeste concurrenten en hij heeft een onhandig hoge tildrempel.

De benzinemotor die Mazda SkyActive-G noemt heeft 2,0 liter inhoud en levert 122 pk. Eigenwijs als altijd kiest Mazda voor een viercilinder en laat ook een turbo achterwege. Maar hij combineert met zijn micro-hybridetechniek en cilinderuitschakeling zuinigheid (testverbruik 1 op 14,3) met voldoende prestaties. Mits je hem goed op toeren houdt. De handbak schakelt met zijn zes versnellingen erg fijn.

Wegligging

De compacte Mazda stuurt als de beste en daagt je voortdurend uit te presteren. Hetzelfde geldt voor de voorbeeldige wegligging. Hoewel het onderstel op zich van prima kwaliteit getuigt, blijkt het te veel op sportiviteit afgestemd. Dit is echt te stug voor een gezinsauto. Mazda zegt volgens Japanse filosofie de mens centraal te willen stellen bij de nieuwe Mazda 3. Maar in de praktijk blijkt dat toch vooral de bestuurder te zijn. – Niek Schenk

PLUS

+ Uitdagende besturing en wegligging.

+ Prettig schakelende handbak.

+ Fraaie afwerking interieur.

MIN

- Te stugge vering.

- Beperkte zitruimte achterin.

- Beperkte bagageruimte.

- Geen spraakbediening.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

De Mazda 3 biedt met zijn messcherpe besturing en voorbeeldige wegligging een uitdagend rijkarakter dat sportief ingestelde bestuurders zal bekoren. Maar als gezinsauto valt hij door de mand: te krap en onvoldoende comfortabel.

EXTRA TESTNOTITIES

Getest is de hatchback van de Mazda 3. Hij is echter ook als sedan verkrijgbaar. Die ziet er dan misschien minder spannend uit – sedans zijn in Nederland niet populair, maar biedt wel meer ruimte.

Niet alleen de hoofdruimte op de achterbank is beperkt, ook de beenruimte houdt daar niet over.

Later dit jaar volgt een nieuwe benzinemotor met innovatieve techniek die volgens Mazda de zuinigheid van een diesel combineert met het hoge vermogen en het relatief schone uitlaatgas van een benzinemotor.

Het blijkt geen slimme keus om de ventilatieroosters aan weerszijden van het instrumentarium te positioneren. Daardoor staat de luchtstroom al gauw te hard op de bestuurder gericht en dat is niet prettig. Richt je het uitstroomrooster te ver naar opzij, dan wordt het afgesloten en dat wil je natuurlijk ook weer niet.

Het zicht schuin naar achter is niet optimaal: ook een nadeel van de coupévormige carrosserie.

Deze Mazda is niet goedkoop, maar brengt altijd een rijke standaard uitrusting met zich mee. De prijslijst begint bij €27.160. De standaarduitrusting bevat een head-up display (direct op de voorruit geprojecteerd, dus niet met een apart schermpje zoals je dat bij de concurrentie ziet), navigatie, rijstrookbewaking, vermoeidheidswaarschuwing, adaptive cruise control, achteruitrijcamera en Bose-audiosysteem. De basismotor van deze Mazda is op dit moment de 2.0 Skyactiv-G viercilinder zonder turbo (122 pk). Deze is getest met het rijkere uitrustingsniveau ‘Comfort met Bose’ en dat kost €31.410. In dit geval waren er bovendien twee opties aangevinkt: leren bekleding (€1250) en 18 inch wielen (€1000).

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld