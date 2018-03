Test Lexus LS 500h: Japanse charme in de topklasse

Lexus LS 500h (359 pk), vanaf €116.995

Dat Lexus probeert de Mercedes S-Klasse en BMW 7-serie van de troon te stoten mag dapper worden genoemd. Zij vormen, samen met de Audi A8, het beste dat de Duitse auto-industrie te bieden heeft.

Maar Lexus is dan ook van oudsher een merk dat zich eveneens in deze klasse thuis voelt. Sterker nog, het maakte daar in 1989 zijn debuut. Om de Duitse concurrentie aan te kunnen, gooit Lexus nu allereerst superieur zitcomfort in de strijd. Je kunt achterin zelfs lui achterover gaan liggen. Vooral de beenruimte is indrukwekkend, want de LS wordt standaard uitsluitend nog met lange wielbasis geleverd. Jammer alleen dat de grootte van de kofferbak tegenvalt.

De charme van de Lexus zit hem verder vooral in zijn typisch Japanse design en aankleding. Zoals in de deurpanelen met hun op origami-achtige wijze, gevouwen stof en ook de glasornamenten, met diamant-achtig effect, die volgens de Japanse kiriko-kunst zijn vervaardigd.

De Lexus is op dit moment uitsluitend als benzine-hybride (zonder stekker) verkrijgbaar. Deze generatie afscheid neemt afscheid van de achtcilinders. De 3,5 liter V6-motor is gekoppeld aan twee elektromotoren, waarvan de achterste een eigen automaat heeft. De combinatie maakt hem aangenaam snel maar - tenzij je volledig elektrische rijdt - minder stil dan verwacht. Hij is soms echt te rumoerig als je om prestaties vraagt.

De LS heeft hetzelfde, nieuwe onderstel waar ook de sportieve Lexus LC op rust. Dat brengt een koersvaste wegligging met zich mee. Daarbij stuurt de auto ook aangenaam licht en precies. De grote limousine reed niet eerder zo sportief.

De concurrenten in deze klasse proberen elkaar af te troeven met innovaties. Wat dat betreft komt de Lexus niet ver. Het infotainment werkt zelfs ronduit onhandig. Eigenlijk onderscheidt hij zich alleen met slimme technologie die een aanrijding met een voetganger kan vermijden: door er omheen te sturen.

PLUS

Standaard zuinige hybride-aandrijving. Riante zitruimte. Japans vakwerk aan boord.

MIN

Inhoud kofferbak valt tegen. Soms rumoeriger dan verwacht. Onhandige bediening infotainment.

EINDCIJFER

8,2

CONCLUSIE

De Lexus LS 500h onderscheidt zich met zijn typisch Japanse design, riante zitruimte en hybride-aandrijving. Maar het lukt hem niet om einde te maken aan de heerschappij van de Duitse merken in de topklasse.

EXTRA TESTNOTITIES

- De LS staat op een volledig nieuw platform van Lexus, waar ook de sportieve LC op wordt gebouwd.

- Jammer alleen dat het onderstel er soms toe leidt dat de auto net iets te veel deint, waardoor hij op dat moment toch minder stabiel aanvoelt dan verwacht.

- Komend voorjaar introduceert Lexus ook een LS die uitsluitend een benzinemotor heeft: een V6 met twee turbo’s die 421 pk levert.

- De geteste versie is de Lexus LS 500h AWD President Line die €156.995 kost. De standaard uitrusting van de President omvat onder meer 20 inch lichtmetalen velgen met 245/45R20 run-flat banden, een sleutelkaart, klimaatregeling met vier zones, met suède bekleed plafond, head-up display, , luchtvering, Mark Levinson Reference audiosysteem met 16-kanaals versterker en 23 luidsprekers, Rear Seat Entertainment systeem bestaande uit Blu-Ray Disc speler, HDMI & SD kaart input, twee 11,6 inch schermen en twee koptelefoonaansluitingen.

- Vierwielaandrijving is standaard op de geteste versie. Niet alleen handig bij gladheid, maar ook tijdens hevige regenval.

- De zitplaatsen achterin zijn 18-voudig verstelbaar (links) en 22-voudig verstelbaar (Ottoman, rechts). Bijzonder is daar ook de airbag in de zitting en er zijn elektrisch verstelbare ‘Butterfly’ hoofdsteunen. Massage, verwarming en ventilatie hebben deze zitplaatsen ook. De bijrijdersstoel is wegklapbaar om de passagier rechts achterin meer beenruimte te geven.