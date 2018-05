Test Kia Picanto: klein maar niet karig

AutotestDe Kia Picanto is vorig jaar vernieuwd, maar werd niet groter. Is de compacte Koreaan zo langzamerhand misschien een maatje te klein?

Kia Picanto X-Line 1.0T-GDI (100 pk), vanaf € 18.695

De X-Line, een nieuwe versie van de Picanto, staat 1,5 centimeter hoger op zijn wielen. In combinatie met de grote wielen, het nodige chroom en led-dagrijlicht en -achterlichten komt hij sportief over. En je zit net iets hoger dan in andere auto’s in deze klasse.

Op de snelweg maak je desondanks weinig indruk. Dat komt vooral door de compacte buitenmaten. Omdat de auto vanwege zijn afmetingen in een gunstig belastingtarief valt in thuisland Korea, is er met de jongste generatie geen centimeter bij gekomen. Optische trucs als een lagere raamlijn, uitgebouwde wielkasten en forsere wielen geven echter de indruk dat je met een grotere auto van doen hebt.

Prima zitten

De compleet nieuwe bodemplaat heeft er wel voor gezorgd dat de wielbasis kon groeien en het dashboard dichter tegen de voorruit geplaatst kon worden. Dat helpt, want zelfs mensen met een lengte van tegen de twee meter kunnen prima achter zichzelf zitten. Ook de hoofdruimte is behoorlijk. Kia claimt dat de Picanto met standaard 255 liter de ruimste in z'n klasse is. Bovendien biedt hij een vlakke laadvloer, voorzien van dubbele bodem.

Onze testauto is voorzien van navigatie, cruise control met radar en hij kan draadloos telefoons opladen: klein betekent dus niet altijd karig. Dat blijkt ook uit de rest van de aankleding. Rondom zien we zwarte spatbordverbreders en bumpers met zwarte details en een onderrand die doet denken aan een bodembeschermingsplaat.

Volwassen

De Kia rijdt heel volwassen. De turbomotor levert veel trekkracht, zodat je gemakkelijk snel rijdt. Het driecilindertje ‘roffelt’ wel bij het accelereren. Ook stationair zou ‘ie wat minder moeten bewegen: de binnenspiegel vibreert zelfs mee. De wegligging is top, ook in de bochten. De kleine Kia neigt soms een beetje tot overhellen en de besturing zou iets nauwkeuriger mogen zijn, maar je kunt er enorm hard mee door de bocht.

PLUS

Verrassend veel zit- en bagageruimte. Pittige motor. Uitdagend weggedrag.

MIN

Soms roffelend motortje. Korte zittingen. Stuurkolom niet in lengte verstelbaar.

EINDCIJFER

8,2

CONCLUSIE

De verrassend ruime Kia Picanto biedt de luxe van een rijk uitgeruste middenklasser en ook in het rijden zet hij grootse prestaties neer. Technisch valt er nog wel wat te verbeteren.

EXTRA TESTNOTITIES



Alles gaat soepel in deze Kia. Remmen, sturen, het koppelingspedaal bedienen of gas geven: hij rijdt heerlijk.

De Kia Picanto is een van de goedkoopste auto’s op de markt. Dat geldt niet alleen voor de aanschafprijs, maar ook voor de wegenbelasting en het brandstofverbruik.

Het sprintvermogen van deze kleine Kia is indrukwekkend. De turbo’s zorgen ervoor dat je moeiteloos mee kunt komen met de grote jongens en ook inhalen is een fluitje van een cent.

Concurrenten van de Picanto zijn de Volkswagen Up, Skoda Citigo en SEAT Mii, het trio Citroën C1/Peugeot 108/Toyota Aygo, de Hyundai i10, Renault Twingo, Suzuki Celerio, Opel Karl, Ford Ka+ en de Fiats 500 en Panda.

Door de langere wielbasis oogt de Picanto dynamischer en wordt de draaicirkel verkleind. Ook zijn de rijeigenschappen verbeterd, waardoor de auto relatief soepel aanvoelt op de snelweg.

Pas op met de portiergrepen. Deze moet je niet schuin openen, want dan bestaat de kans dat je vel of nagel tussen deur en greep komt.

Qua interieur vallen in negatieve zin eigenlijk alleen de vlakke stoelen met korte zittingen op. En het stuur is helaas alleen in hoogte verstelbaar.

De turbo-driecilinder 1.0 T-GDI ontwikkelt 100 pk bij 4.500 toeren en heeft een koppel van 172 Nm tussen 1.500 en 4.000 toeren. Met deze driepitter sprint de Picanto van 0 naar 100 km/h in 10,1 seconden en stoot hij 104 gram CO2 per km uit.

De EconomyLine, zoals de instapuitvoering van €11.895 heet, is wel erg kaal en biedt qua luxe nauwelijks meer dan een radio. Ook ontbreken dan airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en in de kleur van de carrosserie gespoten deurgrepen en spiegels. De eerste versie die dit wel biedt is de EconomyLine Plus, prijs vanaf € 12.475.

Je kunt jezelf in de Picanto behoorlijk in de watten leggen met zaken als een 7-inch infotainmentsysteem (inclusief Apple Carplay), verlichtingssensor, een verschuifbare armsteun, stoel- en stuurverwarming én draadloos opladen van je mobiele telefoon.

Ons advies: ga voor de Picanto GT-Line als je niet persé hoger hoeft te zitten. Deze sportief getinte uitvoering is voor € 18.095 voorzien van functies als draadloos opladen van je smartphone en stuurwielverwarming.

Als enige automerk in Nederland biedt Kia zeven jaar garantie.

