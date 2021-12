Test Kia EV6: supersnel opladen, maar comfort kan beter

AUTOTESTDe technisch zeer geavanceerde Kia EV6 is het zustermodel van de Hyundai Ioniq 5. Technisch zijn er weinig verschillen, maar het karakter blijkt toch net even anders.

Kia EV6 (229 pk/168 kW), vanaf €52.095

Bedieningsgemak alom in de volledig elektrische Kia EV6. Dat blijkt onder meer uit het aparte bedieningspaneel voor de klimaatregeling en de handige draaiknop voor de automaat. Het infotainment is veelomvattend en ziet er fraai uit, maar zou soms wat intuïtiever mogen werken.

Je hebt veel zitruimte achterin en ook de vlakke vloer bij de achterbank is een pluspunt. Maar de te laag gepositioneerde zitting beperkt daar het comfort. De bagageruimte houdt met 480 liter niet over. Die zou vooral ook wat hoger mogen zijn: hier wreekt zich de flink aflopende daklijn. Er is voorin nog wel een extra, kleine bagageruimte (frunk) van 52 liter.

De EV6 loopt voorop met zijn laadtechniek. Zo kan hij tot 240 kW snelladen: zelfs de meeste auto’s in het topsegment doen hem dat niet na. Bij de beste snelladers kun je in 18 minuten van 10 naar 80 procent bijladen. En na 4,5 minuut heb je dan alweer 100 kilometer extra rijbereik. Bovendien is de auto ook zelf als laadstation inzetbaar, bijvoorbeeld voor je elektrische fiets.

De elektromotor maakt deze Kia stil en vlot. En er is goed nieuws voor caravanliefhebbers: hij mag een geremde aanhanger tot 1600 kg trekken. De besturing en wegligging zijn prima, maar het valt op dat deze Kia minder comfort biedt dan de Hyundai Ioniq 5. De soms te stug reagerende schokdempers passen weliswaar bij de sportieve GT-Line-uitvoering van de testauto, maar de Hyundai is beter geslaagd als comfortabele gezinsauto.

Het 77,4 kWh batterijpakket van de testauto leidt volgens de fabrieksopgave tot een reikwijdte van 528 kilometer, maar tijdens deze test werd niet eens de 400 kilometer gehaald. Toegegeven, ook het koude winterweer speelt elektrische auto’s inmiddels parten.

Plus

+ Supersnel opladen.

+ Flinke actieradius.

+ Mag tot 1600 kg trekken.

+ Zeven jaar garantie.

Min

- Tamelijk stugge schokdemping.

- Bagageruimte valt tegen.

- Lage achterbankzitting.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De elektrische Kia EV6 kan supersnel opladen en heeft een flinke reikwijdte. Maar hij zou wat comfortabeler mogen rijden en de bagageruimte valt tegen. Zeven jaar garantie is de kers op de taart.

Extra testnotities

De Hyundai Ioniq oogt aan de voorkant toch wat aparter dan deze Kia, mede dankzij de markante, hoekige vormgeving en de bijzondere, blokvormige koplampen van de Ioniq 5. Maar aan de achterkant is toch ook de Kia een zeer verrassende verschijning, dankzij de streepvormige en zeer sierlijk gelijnde achterlichten.

Een verschil met de Hyundai Ioniq 5 is dus het design. Maar er is meer: terwijl je in de Kia de automaat met een draaiknop tussen de voorstoelen bedient, heeft de Hyundai à la Mercedes een stengel. En het aparte bedieningspaneel voor de klimaatregeling van de Kia is bij de Hyundai achterwege gelaten. Daar is die bediening geïntegreerd in het centrale beeldscherm van het infotainment.

Bijzonder: in het instrumentarium, dus pal voor de neus van de bestuurder, verschijnen de videobeelden van een speciale dodehoekcamera zodra je de richtingaanwijzer aan zet.

De Kia EV6 is te koop vanaf €44.595. Dan krijg je de basisuitrusting, een 170 pk/125 kW sterke motor én een 58 kWh batterijpakket, goed voor een actieradius van 394 kilometer. Getest is de versie met 77,4 kWh batterijpakket, die een actieradius van 528 kilometer belooft. Hij heeft ook een sterkere motor (229 pk/168 kW) en staat vanaf €52.095 in de prijslijst. De testauto heeft bovendien de extra rijke GT-Line-uitrusting, waarmee zijn prijs op €56.895 komt. Overigens kun je deze Kia ook met vierwielaandrijving in plaats van alleen achterwielaandrijving bestellen. Dan begint de prijs bij €59.395.

Hoe presteert de Kia EV6 in vergelijking met de Skoda Enyaq? Bekijk hier de dubbeltest van AutoWeek.

