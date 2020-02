Test Jeep Wrangler: trouw aan het origineel

Jeep Wrangler 2.0 T (272 pk/200 kW), vanaf €89.990

Hoe langer je naar de Jeep Wrangler kijkt, des te meer herinneringen hij oproept aan auto’s uit een ver verleden. Hoekige carrosserie, spijlengrille, ronde koplampen: het design doet denken aan de Jeep die in de Tweede Wereldoorlog de geallieerden hielp om Europa te bevrijden. En als je daar overheen mocht kijken: een silhouet van deze oer-Jeep op de bedieningshendel van de automaat herinnert er óók aan.

De kleine, rechtop staande voorruit is ook al zo’n erfenis, waar Jeep maar geen afscheid van wil nemen. En de opvallend grote scharnieren van de portieren, achterklep en motorkap springen eveneens in het oog. Hiermee kun je de auto gedeeltelijk uit elkaar halen: een gereedschapssetje is bijgeleverd. Zonder portieren en dakpanelen én door de voorruit voorover te klappen, creëer je je eigen open auto.

Deze SUV avant-la-lettre biedt veel zit- en bagageruimte. Maar ouderwets is de grote hoeveelheid knoppen middenin het dashboard: zo onoverzichtelijk dat je er tijdens het rijden niet gauw je weg in vindt. Onhandig is de positie van de raambediening: eveneens middenin de auto.

Intussen blijft deze Jeep trouw aan zijn oorspronkelijke eigenschappen als echte terreinauto. Hij staat hoog op zijn wielen en loopt door de bodemvrijheid niet gauw vast in het terrein. In combinatie met uitgebreide 4x4-techniek inclusief tussenbak met lage gearing én een sterke motor maakt het de Wrangler onverzettelijk.

Maar niet meer van deze tijd zijn het rumoer onderweg en het brandstofverbruik. Met moeite haal je 1 op 10 (testverbruik 1 op 9,7). Het onderstel biedt voldoende veercomfort en kan stevige klappen in het terrein gemakkelijk aan, maar leidt gauw tot een wiebelende carrosserie. De besturing is licht, maar te indirect voor een auto van deze tijd.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Zeer bekwaam in het terrein.

+ Originele vormgeving.

+ Ruim voor inzittenden én bagage.

+ Vijf jaar garantie.

Min

- Wiebelneigingen.

- Rumoerig.

- Niet zo precieze besturing.

- Onoverzichtelijke bediening.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

De Jeep Wrangler is rumoerig en aan het rijgedrag valt veel te verbeteren. Maar zijn originele, nostalgische vormgeving is uniek en zijn offroad-eigenschappen zijn onovertroffen. Deze Jeep voelt zich beter thuis in het terrein dan op het asfalt.

Extra testnotities

De Wrangler heeft weinig concurrenten als het gaat om auto’s die trouw zijn gebleven aan hun klassieke vorm. De Mercedes G-Klasse is er ook zo een. En de Land Rover Defender was er zo een, maar die is zojuist ingrijpend vernieuwd om een nieuwe eeuw aan te kunnen.

Jeep geeft tegenwoordig vijf jaar garantie op al zijn modellen: da’s mooi meegenomen. Hyundai en Kia begonnen er ooit mee en hopelijk zullen andere merken nog volgen.

De Jeep Wrangler is tegenwoordig alleen nog met automaat verkrijgbaar.

Hier en daar is deze Jeep wel degelijk met zijn tijd meegegaan: voorin de spatborden prijken nu led-dagrijlichten. Ook het infotainment is bij de tijd.

De flexibele spriet-antenne is ouderwets, maar staat wel leuk.

Je zit hoog in de Wrangler. Dankzij grote handgrepen klim je erin. Het stoere interieur is niet meer zo spartaans als vroeger, maar nog steeds gemakkelijk schoon te maken als het tijdens het terreinrijden besmeurd is geraakt.

De achteringang heeft een bijzondere constructie. Eerst moet je de achterruit naar boven openzwaaien en dan open je het resterende deel van de achterdeur naar opzij. Origineel, maar je hebt hierdoor wel altijd een flinke ruimte achter de auto nodig. Anders krijg je die deur simpelweg niet open.

Heel ouderwets: een sigarettenaansteker, inclusief zo’n afbeelding van een rokende sigaret erop. Midden in het dashboard en onderdeel van de standaarduitrusting (!).

De Sahara is de eenvoudigste versie van de Wrangler. Als tweedeurs is hij er vanaf €85.490 en als vierdeurs vanaf €89.990. Standaard is een 2,0 liter viercilinder turbo-benzinemotor 272 pk/200 kW met 8-traps automaat. De uitrusting is bijna compleet. Zo heeft de Sahara onder meer 18 inch lichtmetalen wielen en treeplanken. Adaptive cruise control is niet standaard. De geteste auto heeft ook nog een aantal pakketten aan boord (€1850) voor leren stoelbekleding, stoelverwarming, dodehoekbewaking, achteruitrij-radar, radiografische contactsleutel en geluidsisolerende hemelbekleding.

