Test Jaguar I-Pace: geslaagde inhaalslag

autotestDe elektrische Jaguar I-Pace kende een ongelukkige start. Technisch liep hij al gauw achter bij zijn concurrenten en kopers klaagden over de beperkte actieradius. Nu is het anders.

Jaguar I-Pace EV320, vanaf €66.060

Lees ook Alle rij-impressies van onze autoredactie vind je hier

Hoewel het van lef getuigde dat Jaguar in 2018 als een van de eerste merken een volledig elektrische SUV introduceerde, regende het al gauw daarna klachten. Vooral over te trage laadtijden en een te beperkte actieradius. De concurrentie volgde rap met modellen waarin dat allemaal veel beter geregeld was.

Tijd dus voor een inhaalslag en die is gelukt, blijkt uit deze praktijktest. De vernieuwde I-Pace kreeg een modernere boordlader en kan nu ook driefase (wisselstroom) laden, wat de laadtijd aanzienlijk verkort maar hem nog niet tot trendsetter maakt. Bij de doorsnee 11 kW AC-laadpaal ‘tankt’ de Jaguar 53 kilometer aan stroom per uur. Volladen van de batterijen neemt er zo’n 8,5 uur in beslag. Bij een (100 kW DC) snellader gaat dat alles natuurlijk nog voortvarender en heb je binnen een kwartier 127 kilometer extra rijbereik. Tijdens deze test kwamen we met een volle batterijlading doorgaans niet verder dan zo’n 350 kilometer, maar officieel heeft deze auto een rijbereik van 453 kilometer en dat is niet grensverleggend, maar goed in lijn met de concurrentie.

De vernieuwde I-Pace kreeg ook de nieuwe generatie infotainment van deze fabrikant. Dat werkt sneller en intuïtiever dan het vorige systeem. Met de ingebouwde veiligheid zit het ook wel goed. Slecht is alleen dat de verkeersbordherkenning op de Nederlandse snelwegen steevast 130 km/u aangeeft, terwijl je daar overdag toch echt niet harder dan 100 km/u mag. Het systeem herkent de uitzondering op de snelheidslimiet dus niet.

Voor een SUV zit je relatief laag in deze Jaguar en het coupé-achtige uiterlijk leidt tot weinig zicht voor de passagiers op de achterbank. Maar zij hebben genoeg zitruimte en de vloer is daar mooi vlak. De kofferbak blijkt met 650 liter verrassend groot. Voorin onder de ‘motorkap ‘ schuilt nog eens 27 liter aan bergruimte: ideaal om de laadkabels in op te bergen.

De I-Pace blijft met zijn 2.200 kg een zwaargewicht. De geteste auto heeft de lichtste motorvariant (320 pk/236 kW) en die blijkt toch al razendsnel. Samen met de scherpe besturing en rotsvaste wegligging leidt de soepele motorkracht tot een uiterst sportieve auto. Bovendien is de vierwielaandrijving een prettige bijkomstigheid bij regen of gladheid. Een tegenvaller is nog wel de tamelijk stugge vering; de meeste concurrenten zijn aanzienlijk comfortabeler. – Niek Schenk

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Plus

Rijdt sportief en uitdagend. Grote bagageruimte. Vierwielaandrijving.

Min

Te stugge vering. Zwaargewicht. Verkeersbordherkenning vergist zich.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

De I-Pace gaat technisch een flinke stap vooruit en dat was wel nodig ook. Hoewel geen trendsetter, zijn de specificaties nu bij de tijd. Een sportief rijkarakter en veel bagageruimte zijn aangename verrassingen van deze Jaguar. Maar het veercomfort schiet tekort.

EXTRA TESTNOTITIES

- Niet alleen het rijgedrag, ook het interieur ademt sportiviteit.

- De automaat wordt met drukknoppen bediend. Werkt prima, maar zo’n draaiknop die Jaguar Land Rover óók in huis heeft, is nog handiger.

- Het one pedal driving werkt in de Jaguar erg goed: heb je de juiste instellingen hiervoor gekozen, dan hoef je het rempedaal nauwelijks nog aan te raken en remt de auto steeds vanzelf af op de aandrijflijn, zodra je het gaspedaal los laat. Dit systeem kennen andere elektrische auto’s ook en is vooral bedoeld om energie terug te winnen uit de remkracht.

- Voor de 90 kWh accu geldt een garantie van acht jaar of 160.000 km. Op de rest van de auto geeft Jaguar slechts drie jaar garantie.

- Zakelijke rijders die de I-Pace nog in 2020 registreren, profiteren van 8 procent bijtelling. Per 1 januari 2021 is dat 12 procent.

- De I-Pace is te koop vanaf €66.060. Dan krijg je de EV320 (236 kW/320 pk) in S-uitvoering en dat is de geteste auto. Meer motorkracht biedt de de EV400 (294 kW/400 pk) die in S-uitvoering vanaf €81.925 in de prijslijst staat. Elke I-Pace heeft hetzelfde batterijenpakket van 90 kWh en ook dezelfde laadtechniek aan boord. De geteste auto heeft ook nog het Business Pack. Daarmee komt zijn prijs op €68.990 en de toegevoegde uitrusting bestaat uit 20 inch lichtmetalen wielen, elektrische achterklepbediening, een extra 5,5 inch touchscreen, luxueuze vloermatten, ionisatiesysteem met PM2.5-filter voor extra reiniging van ventilatielucht, een dubbele bekerhouder met afdekking vóór en 8-voudig verstelbare en verwarmbare Sport-voorstoelen.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Bart Hoogveld