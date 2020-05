Test Ford Puma: rijplezier voor stad en snelweg

AUTOTESTDe Puma was ooit een compacte sportcoupé van Ford, maar de nieuwe generatie is een goed uitziende SUV die vooral opvalt door zijn hoge zitpositie en uitstekende wegligging.

Ford Puma 1.0 (125 pk/92 kW), vanaf €26.900

Ford wil scoren in het populaire segment van de compacte SUV’s en in een poging het succes af te dwingen, werd de naam van de sportieve mini-coupé Puma (1997-2001) afgestoft. Hoewel hij meer een hoge hatchback is dan een SUV, biedt deze Ford wel de voordelen van een hoge zitpositie: prettig bij het in- en uitstappen en rondom prima zicht.

De Puma is gebaseerd op de Fiesta, maar feitelijk een halve klasse groter. Hij is bijna 15 centimeter langer en ook breder en hoger. De zitruimte op de achterbank is prima. De bagageruimte is met 456 liter royaal, maar we missen een verschuifbare achterbank die sommige concurrenten wel bieden.

De wielen staan verder uit elkaar, wat leidt tot een grotere spoorbreedte en hierdoor ligt de auto stabieler op de weg. Zoals wel vaker bij Ford als het om de wegligging gaat, ontstijgt de Puma zijn klasse. Hij voelt mooi neutraal aan in de bocht en helt nauwelijks over – ook wanneer het hard gaat. Alleen blijkt het ST-Line onderstel van de geteste versie soms te stug op slecht wegdek.

Het 1,0 liter motortje maakt van de Puma geen raket op wielen, maar de trekkracht is goed verdeeld over de toerentallen. De driecilinder maakt soms een brommend geluid. Dat nooit gaat irriteren, maar wel nadrukkelijk aanwezig is.

De Puma heeft milde hybridetechniek: rem-energie wordt teruggewonnen voor een sterkere motor en/of lager benzineverbruik. De motor krijgt hierdoor extra trekkracht en de techniek levert stroom voor de elektrische systemen in de auto. Indien mogelijk wordt één cilinder uitgeschakeld. Al die ingrepen leveren tot 9 procent brandstofbesparing op. Het testverbruik was 1 op 17. Tot slot heeft deze Puma ook een prettig functionerende, handgeschakelde zesbak.

Plus

+ Uitstekende wegligging, ook in bochten.

+ Prettig hoge zitpositie.

+ Zuinige motor met cilinderuitschakeling.

Min

- Duidelijk aanwezig motorgeluid.

- Geen verschuifbare achterbank.

- ST-Line onderstel blijkt soms te stug.

Eindcijfer

8,6

Conclusie

De goede wegligging, hoge zitpositie en zuinige motor met cilinderuitschakeling maken van de Puma een zuinige, fijn rijdende én praktische auto die zich zowel in de stad als op de snelweg prima thuis voelt.

Extra testnotities

De Puma ziet er van alle kanten goed uit, maar vooral de zijkant met zijn mooie welvingen maakt indruk. Binnenin zien we veel sportieve stijlelementen.

Extra handig zijn de afritsbare en dus ook afwasbare stoelhoezen, wat ons betreft een goede zet om te scoren bij jonge gezinnen.

De Puma moet concurreren met auto’s als de Nissan Juke, VW T-Cross, Renault Captur en Mazda CX-3. En dat gaat ’m in ieder geval qua uiterlijk goed af. Al is de auto onder bepaalde hoeken minder coherent qua design dan gehoopt.

Door de milde hybridetechniek en cilinderuitschakeling bedraagt de CO2-emissie van deze 125 pk-uitvoering 96 tot 99 gram per kilometer en de 155 pk zit op 101 gram. Die sterkere 155 pk-variant maakt van de Puma ongetwijfeld een snellere auto, maar wij hebben het extra vermogen niet gemist tijdens onze testritten.

De motor bromt vooral onderin de toeren. Dat is iets wat de schakelindicator op het dashboard graag wil om een laag verbruik te realiseren. Het is de prijs die je betaalt voor een lage brandstofrekening. Toch is de Ford sowieso zuinig. Het door Ford opgegeven verbruik van 1 op 23,8 gemiddeld hebben we niet gehaald, maar minder dan 1 op 17 ook niet.

In een later stadium komt een zeventraps automaat beschikbaar, met dubbele koppeling.

De kofferruimte is voorzien van een zogeheten Megabox. Dat is een diepe opbergruimte van 80 liter in de bagagevloer. Hierin kun je twee golftassen rechtop meenemen of twee rolkoffers vervoeren. Onderin zit een waterafvoer, zodat je ook modderlaarzen kunt meenemen. Het is een gemakkelijk schoon te houden oplossing.

De Ford Puma is leverbaar vanaf €26.900. Daarvoor krijg je een redelijk rijk uitgerust instapmodel dat onder meer is voorzien van airco, voorruitverwarming, verkeersbordherkenning, hill-hold om wegrijden op een helling te vergemakkelijken, cruise-control met een functie die ervoor zorgt dat je auto zelf de ter plekke geldende snelheidslimiet aanhoudt, een 4,2 inch infotainmentscherm en een noodstopfunctie bij een dreigende aanrijding.

Wij reden met de 125 pk sterke Puma in de ST-Line X First Edition-uitvoering, die te koop is vanaf €29.860. De ST-Line X is voorzien van extra’s als automatische airco, vijfspaaks 18 inch wielen, gedeeltelijk leren bekleding, een Bang & Olufsen-radio met 11 speakers waaronder een subwoofer en een regensensor.

De First Edition is te koop vanaf €32.055 euro en voegt daar nog zaken aan toe als een handsfree bedienbare achterklep, dodehoeksensor, parkeersensoren voor en een achteruitrijcamera. Deze uitvoering is de rijkst uitgeruste versie die je kunt bestellen met als enige optie het Winter Pack à €650.

