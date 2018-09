Test Ford Focus: technisch hoogstandje

Ford Focus 1.0 (125 pk), vanaf € 27.565

De nieuwe Ford Focus onderscheidt zich met veel innovatieve technologie. Zo zijn de koplampen gekoppeld aan een camera die wegmarkeringen en verkeersborden ziet. Bochten en kruisingen worden hierdoor vroegtijdig en beter uitgelicht.

Met zijn veiligheidstechnologie loopt de nieuwe Focus voorop. Zo kan de bestuurder in de file het werk grotendeels aan de auto zelf over laten. Maar ook de gebruiksvriendelijkheid is er met de nieuwe generatie op vooruit gegaan. Dankzij een 5 centimeter grotere wielbasis biedt hij achterin meer beenruimte dan de meeste concurrenten. De bagageruimte is gegroeid van 363 naar 375 liter: keurig voor deze klasse. Verder werd de daklijn 1,5 centimeter verlaagd om de Focus sportiever te laten ogen. Helaas: vooral met een panorama-dak blijft hierdoor weinig hoofdruimte over.

Startknop

Het interieur verrast niet, maar alles zit op een logische plek. Alleen de locatie van de startknop blijkt onhandig: aan de zijkant van de middenconsole. Het instrumentarium, met - typisch Ford - lichtblauwe verlichting- is zeer duidelijk afleesbaar. De klimaatregeling en het infotainment hebben echte knoppen: handig. Dat infotainment is bij de tijd met smartphone-koppeling en intelligente spraakbediening (zeg 'ik heb honger' en het systeem zoekt restaurants in de buurt). Maar het kaartmateriaal in de navigatie blijkt al vier jaar oud. Ford heeft meermalen nieuwe kaarten van een andere leverancier aangekondigd, maar krijgt het blijkbaar niet voor elkaar. Bij een gloednieuwe autogeneratie is dat extra pijnlijk.

Mede dankzij de geïsoleerde voorruit is de nieuwe Focus aangenaam stil. De pittige, driecilinder turbomotor bewijst al jaren goede diensten bij Ford. Hij kan voor het eerst een deel van de cilinders uitschakelen, op momenten dat dat verantwoord is (testverbruik 1 op 17). Wel knort hij soms wat, omdat een viercilinder nu eenmaal meer adem heeft. De geteste auto heeft het sportief afgestemde onderstel en dat gaat ten koste van het veercomfort. De minder sportieve versies rijden prettiger en ook hun wegligging is echt niet verkeerd. De Focus is namelijk per definitie een van de meest koersvaste en fijn sturende auto's in deze klasse.

PLUS

Loopt voorop met technologie.

Veel beenruimte achterin.

Lekker stil.

Formidabel weggedrag.

MIN

Verouderde navigatiekaarten.

Veercomfort in sportversies.

Beperkte hoofdruimte achterin.

EINDCIJFER

8,5

CONCLUSIE

De nieuwe Focus is een van de ruimste, best rijdende en technisch meest geavanceerde auto's in zijn klasse. Jammer dat hij met zijn navigatiekaarten achterloopt. En wie een sportieve versie kiest, moet beseffen dat hij daarmee ook wel wat inlevert.

EXTRA TESTNOTITIES

- Voor het eerst zal de Focus volgend jaar ook als Active verschijnen. Die heeft iets meer het uiterlijk van een off-road auto en staat 2 centimeter hoger op zijn wielen.

- Voor het eerst behoort een head-up display tot de opties in de Focus. Speciale filters maken het intrekbare polycarbonaat scherm ook goed afleesbaar voor dragers van een zonnebril met gepolariseerde glazen.

- Zoals het een moderne auto betaamt is er ook een app voor de Focus verkrijgbaar. Daarmee kan je de auto op afstand ver- en ontgrendelen, krijg je informatie op je telefoon over het brandstofpeil, de kilometerstand of de bandenspanning en vind je altijd de weg terug naar je geparkeerde auto.

- Ford levert de nieuwe Focus met twee verschillende achterassen. De sterkste motorversies én de stationwagon hebben onafhankelijke achterwielophanging. De lichtere motoren hebben een lichtere en goedkopere torsie-as, waarmee de auto overigens ook prima presteert.

- Ford is een van de weinige merken die – als optie – portierrandbescherming biedt. Als je de deur opent, komt er een zachte, kunststof beschermstrip tevoorschijn om te voorkomen dat het portier op een krappe parkeerplaats een andere auto raakt.

- Ook nog steeds heel handig bij Ford: Easy Fuel. Dat staat voor een integratie van tankdop en –klep én de speciale vulopening voorkomt dat je per ongeluk de verkeerde brandstof tankt.

- Alweer typisch Ford is 'MyKey': een hulpje bij het opvoeden, vooral gericht op ouders die de auto uitlenen aan hun kinderen die nog maar net hun rijbewijs hebben gehaald. De sleutel kan je programmeren zodat de snelheid is begrensd, inkomende telefoontjes worden geblokkeerd en de radio pas klinkt als de veiligheidsgordels zijn omgedaan.

- Waar je kinderen wél blij mee zullen zijn: de wifi-hotspot. Die maakt het mogelijk om met maximaal 10 apparaten snel te internetten in de auto.

- Optioneel is het B&O audiosysteem dat met 10 luidsprekers en een versterker van 675 Wat een van de beste systemen in de automarkt is. Het zit ook in de Fiesta.

- Binnenkort wordt in de nieuwe Focus ook 'Wrong Way Alert' leverbaar. Dat waarschuwt wanneer je per ongeluk de afrit van een snelweg dreigt op te rijden. Oftewel, dit systeem voorkomt spookrijden.

- De Drive Mode kent drie menu’s: Normal, Eco en Sport. Dit systeem past verschillende instellingen aan, zoals de gasklep-respons, de gevoeligheid van de besturing. Duurdere versies die zijn uitgerust met elektronisch geregelde schokdempers krijgen er twee rijmodi bij: Comfort en ECO-Comfort.

- De Ford Focus is met de driecilinder 1.0 benzinemotor te koop vanaf €23.765. De basisversie daarvan biedt een vermogen van 100 pk. De geteste auto heeft de sterkere variant, met 125 pk. Die staat in de prijslijst vanaf €27.115 en dan krijg je de meteen de rijke Titanium Business uitvoering. In dit geval had de auto de ST-Line Business uitrusting en daarmee kost deze Focus € 27.565. Hij is behoorlijk rijk uitgevoerd en bevat onder meer infotainment met een 8 inch scherm en navigatie, cruise control, elektrisch inklapbare buitenspiegels, parkeersensoren voor en achter, 17 inch lichtmetalen wielen, FordPass Connect, radiografische sleutel met startknop, LED-mistlampen voor, leren sportstuur en een sportief afgestelde wielophanging.

- De geteste auto had ook nog veel extra’s, zoals het Technology Pack van € 450 (adaptieve cruise control, grootlicht-assistent, verkeersbordherkenning en een systeem dat de besturing in noodsituaties helpt bij een uitwijkmanoeuvre), het Bang & Olufsen audiosysteem van € 450 (met digitale radio, 675 Watt muziekvermogen, negen luidsprekers en een subwoofer) en het Style Pack ST-Line dat €525 kost en bestaat uit dashboard-stijlaccenten (koolstofvezel en rood), kniekussentjes op middenconsole met rood stiksel, luxe vloermatten, grote achterspoiler en rode remklauwen. Bovendien waren de volgende accessoires aangebracht: voorbereidingspakket voor trekhaak-montage (€ 75), draadloos opladen mobiele telefoon (€ 150), Parking Pack (€ 200: automatisch inparkeren, breedbeeld-achteruitrijcamera, portierbeschermers), Winter Pack (€ 450: elektrisch verwarmbare voorruit met elektrisch verwarmbare ruitensproeiers, elektrisch verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel), Comfort Pack (€ 550: automatische airco, regensensor, follow-me-home verlichting, automatische dimmende binnenspiegel), elektrisch te openen panorama-dak (€ 1.100, inclusief haaienvin-dakantenne en elektrisch bedienbaar zonnescherm), Design Pack 2 (€ 1.395: 18 inch lichtmetalen wielen met 235/40 banden en LED-koplampen met automatische niveauregeling).

Alles bij elkaar brengt dit de prijs van de geteste auto op €32.910.

