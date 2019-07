Test Ford Focus: een twijfelgeval van topkwaliteit

AutotestDe Ford Focus Active hinkt op twee gedachten: is dit een SUV of slechts een avontuurlijk aangeklede hatchback of stationwagon?

Ford Focus Active 1.5 Ecoboost (150 pk/110 kW), vanaf €29.460

Terwijl de concurrentie in de klasse van de Focus de ene na de andere SUV presenteert, blijft het bij Ford verdacht stil. De Active is daarom een welkome nieuwkomer bij dit merk. Geen echte SUV, maar zoals de naam al doet vermoeden is zijn karakter wel degelijk gericht op avontuur. Hij vertoont onmiskenbaar trekjes van een terreinauto. Zo is hij 3 cm hoger op zijn wielen geplaatst. Gevolg: in een weiland of op een modderig bospad hoef je weinig te vrezen.

De Active blijkt in de praktijk vooral een hogere hatchback of stationwagon: je kunt hem in deze varianten bestellen. Maar hij is net wat stoerder aangekleed met aangedikte wielkast-randen en forsere bumpers. Verder is het onderstel aangepast om niet terug te schrikken voor onverharde wegen en in het keuzemenu voor het rijkarakter vind je ‘Slippery’ en ‘Trail’. Slippery zorgt voor een preciezere dosering van het gaspedaal: handig op gladde ondergrond, zoals modder of ijzel. Trail leidt tot extra grip op een zachte ondergrond, zoals aarde of zand. Maar ja, zonder 4x4 moet je natuurlijk geen wonderen verwachten.

De bagageruimte in deze Ford is fors, maar op de achterbank blijkt de hoofdruimte beperkt. Het grote infotainmentscherm is handig hoog geplaatst en werkt logisch en snel. Het head-up display geeft duidelijke informatie en verder valt de goede kwaliteit van de audio op, zowel van de media als van de Bluetooth-telefonie.

De heerlijk directe besturing van de Focus is onaangetast en hetzelfde geldt voor de solide wegligging. De Active rijdt hierdoor net wat stabieler en rustiger dan de ‘echte’ SUV’s in deze klasse. De prettige 1,5 liter grote driecilinder motor (testverbruik 1 op 14,1) vertoont veel souplesse en de handbak schakelt duidelijk en gemakkelijk.

Plus

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Fijne benzinemotor en handbak.

+ Goed infotainment.

Min

- Hoofdruimte op de achterbank kan beter.

- Beperkte terreinvaardigheid.

Eindcijfer

8,6

Conclusie

Met zijn prima aandrijflijn, gebruiksgemak en infotainment is de Focus Active helemaal bij de tijd. En dan biedt hij ook nog eens veel bagageruimte én vertoont hij een voorbeeldig weggedrag. Alleen met de hoofdruimte achterin schiet hij tekort.

EXTRA TESTNOTITIES

Standaard op de Focus Active is FordPass Connect. Daarmee kan de auto online én is hij om te toveren tot wifi-hotspot voor maximaal 10 apparaten. Met de bijbehorende app kun je vanaf je smartphone tal van functies van de auto inzien en bedienen. En dankzij de internetverbinding komt er ook realtime verkeersinformatie in het navigatiesysteem.

Ford is helemaal bij de tijd met zijn rijhulpsystemen. Vrijwel alles wat op dit moment in de markt is, is in de Focus Active verkrijgbaar.

Handig is het bergvak tussen de voorstoelen met verplaatsbare houders.

Ook reuze handig is nog steeds Fords geïntegreerde oplossing voor tankdop en -klep.

Ondanks het veelzijdige infotainmentscherm heeft de klimaatregeling nog gewoon zijn eigen knoppen en dat is wel zo gebruiksvriendelijk.

De Focus Active is te koop vanaf €27.960. Dan krijg je de 1.0 Ecoboost benzinemotor(125 pk/92 KW). Getest is de 1.5 Ecoboost (150 pk/110 kW) met Business-uitrusting die vanaf €29.460 in de prijslijst staat. Dit goedkoopste uitrustingsniveau blijkt al rijkelijk bedeeld met o.a. 17 inch lichtmetalen wielen, startknop, Drive Mode-keuzemenu , cruise-control, parkeersensoren voor en achteren en het 8 inch grote infotainmentscherm met navigatie.

De geteste auto heeft als extra’s: een omkeerbare en afwasbare vloermat voor de bagageruimte (€75), voorbereiding voor een trekhaak (€75), draadloos oplaadstation voor smartphones (€150), zwart dak en buitenspiegels (€200), Style Pack Active (€200 bestaande uit kleuraccenten, luxe vloermatten en kniekussentjes op middenconsole), dode hoekwaarschuwing, achteruitrij-radar en actief remsysteem (combinatie €350), head-up display (€450), Winter Pack (€450, bestaande uit elektrisch verwarmbare voorruit en ruitensproeiers, stoelverwarming en verwarmbaar stuur), Parking Pack (€450, bestaat uit automatisch inparkeersysteem, achteruitrijcamera en uitklapbare portierbescherming tegen parkeerschade), B&O Play audio (€450, bestaat uit 9 luidsprekers en subwoofer, 675 Watt versterker, digitale radio), Technology Pack (€450, bestaat uit adaptieve cruise-control, grootlicht-assistent, verkeersbordherkenning en automatische stuur-ondersteuning bij een dreigende botsing) en Design Pack 2 (€1012, bestaat uit privacy glas, 18 inch lichtmetalen wielen met 215/50 banden, led-koplampen en automatische hoogteregeling daarvan). Dit alles brengt de prijs van de geteste auto op €33.322.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

