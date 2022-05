Test DS9: chique aan de stekker

AUTOTESTDe grote, Franse limousine is helemaal terug in de vorm van de DS9. Met zijn comfort, design en luxe neemt hij het op tegen Mercedes, BMW en Audi die in het topsegment domineren.

Volledig scherm De DS9 is sierlijk, stijlvol en fraai aangekleed. © Bart Hoogveld

DS9 E-Tense 360 4X4 (360 pk/265 kW), vanaf €70.890

Een vierdeurs sedan is niet zo populair in Nederland, maar wordt in het topsegment nog steeds goed verkocht. Deze DS ziet er in die vorm origineel uit: sierlijk, met oog voor detail en binnenin gaat het er al even authentiek aan toe. Er is veel werk gemaakt van de afwerking met mooie materialen, wat kwaliteit uitstraalt. Opvallend is onder meer het analoge klokje dat bij het starten tamelijk theatraal tevoorschijn komt. En in de leren bekleding zien we het horlogebandje-patroon dat je wel vaker in dure auto’s tegenkomt.

Zowel voor- als achterin zit je heerlijk. Op de achterbank valt vooral de flinke beenruimte op, maar als je daar met z’n drieën belandt, heeft de middelste passagier wel last van die flinke tunnel in de vloer.

Ronduit onhandig en niet gepast in een auto van deze prijs is de in het centrale touchscreen verstopte klimaatregeling. Onhandig is ook de positie van de knoppen voor de raambediening: tussen de voorstoelen.

Met zijn 1,6 liter benzinemotor, twee elektromotoren en soepele automaat is de DS9 lekker snel (0-100 km/h in 5,6 sec.). Deze aandrijflijn (testverbruik 1 op 22,7) brengt meteen ook 4x4 met zich mee. Jammer alleen dat de plug-inhybride hooguit 41 km elektrisch kan rijden. Concurrenten gaan tegenwoordig al richting de 100 km.

Verder blijkt deze limousine scherp en licht te sturen en is hij comfortabel genoeg geveerd, mede dankzij intelligente technologie. ‘Ziet’ de camera slecht wegdek aankomen, dan wordt de demping soepeler afgestemd om de klap beter op te vangen. Verder is zijn rechtuitstabiliteit prima, maar bij koerswijzigingen gedraagt hij zich te onrustig, als gevolg van een onderstel dat onvoldoende adequaat optreedt. Luchtvering, zoals sommige Duitse concurrenten die bieden, is er hier niet bij.

Plus

+ Sterke en soepele aandrijflijn.

+ 4x4.

+ Veel beenruimte achterin.

+ Origineel, stijlvol en fraai aangekleed.

Min

- Wegligging kan beter.

- Soms onhandig in de bediening.

- Beperkte reikwijdte voor elektrisch rijden.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

De Franse DS9 mist het strakke weggedrag dat de Duitse concurrentie in de topklasse biedt. Maar hij verrast met origineel design, een fraai aangekleed interieur en veel beenruimte achterin. Zijn hybride aandrijflijn maakt hem razendsnel.

Extra testnotities

In Nederland zullen we de DS9 niet vaak zien, maar dat beseffen de makers ook wel. Zij zien vooral kansen in China. De DS9 wordt zelfs gebouwd in China en staat op een onderstel dat Peugeot gebruikt voor de 508, maar voor deze DS is het verlengd: de auto is er welgeteld 18 centimeter langer door geworden.

De kofferbak valt met zijn 510 liter inhoud niet tegen. Voor elektrische bediening van het kofferdeksel moet je maar liefst 500 euro bijbetalen en dan snoept de benodigde techniek ook nog eens 3 liter van de laadinhoud af.

DS heeft goed gekeken naar wat de concurrentie in de topklasse allemaal biedt. Zo zijn ook hier tegen meerprijs de zitplaatsen achterin te koelen of verwarmen en kunnen zij je daar masseren. In de voorstoelen is dat tegenwoordig heel gewoon, maar achterin nog een zeldzaamheid.

De DS9 was al even in Nederland verkrijgbaar, maar nu is er ook de voor onze markt meest interessante uitvoering: een plug-inhybride.

Bij de naam DS denken de meeste mensen nog altijd aan de iconische Citroën uit de jaren vijftig. Dat model, dat in de volksmond al snel bekend kwam te staan als ‘de Snoek’ vanwege zijn gestroomlijnde vormgeving, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste Citroëns ooit en is sowieso een stijlicoon in de geschiedenis van de auto-industrie geworden. Tegenwoordig is DS geen modelnaam meer, maar een zelfstandig merk onder de paraplu van Stellantis, waartoe ook Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo en Opel behoren.

Extra, oranjekleurige lampen aan weerszijden van de achterruit moeten herinneringen oproepen aan de karakteristieke clignoteurs bij het dak van de klassieke DS. Maar hier zijn het geen richtingaanwijzers. Mag ook niet van de wetgever; die moeten tegenwoordig gewoon bij de achterlichten worden ingebouwd.

Merkwaardig: de batterijmeter gaat razendsnel terug zodra je ook maar een beetje in de buurt van leegstand komt. Bij 30 km bijvoorbeeld. En dan geeft de meter ineens nul aan. Je kunt dus maar beter altijd een paar liter benzine in de tank paraat houden, wil je niet stilvallen.

De DS9 E-Tense 360 4X4 (360 pk/265 kW) is vanaf €70.890 te koop. Dan krijg je het Performance Line + uitrustingsniveau. Er is nog één hoger uitrustingsniveau en dat heet Rivoli + (prijs €73.790).

