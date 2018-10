Test dashcams: kentekenplaten niet altijd goed leesbaar

Op reis voor prima prijs

Als een dashcam niet te veel mag kosten, is deze Transcend een leuke optie. Hij heeft gps en wifi en wordt geleverd met een 16GB micro SD-kaartje. Heeft in tegenstelling tot de duurdere modellen een lcd-scherm waarmee je direct de beelden kunt checken. Je hebt dus niet per se de app nodig, die overigens wel naar behoren functioneert. De 130 graden groothoeklens schiet beelden waarop kentekens voldoende leesbaar zijn. De andere aanraders doen dit wel beter. Voor deze prijs vinden wij de prestaties echter prima.

Prijzig, maar goed

Viel in de test op door de beste beeldkwaliteit te leveren als het om kentekens aflezen gaat. De 140° groothoeklens zit bovendien in een strak en slank jasje. Zo werk je 'm extra fraai weg in je auto. Beschikt over GPS, wifi en komt met een geheugenkaartje van 16GB. Alles is op de gebruiksvriendelijke app makkelijk in te stellen. Het prijskaartje is niet mals, maar je krijgt er wel een uitstekende dashcam voor terug.