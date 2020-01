Test Citroën C5 Aircross: comfortabele en sierlijke SUV

AUTOTESTDe huidige Citroën C5 is niet langer een hatchback of stationwagon. Hij moet bewijzen dat ook een SUV een echte Citroën kan zijn.

Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDI 180 (177 pk/130 kW), vanaf € 45.540

Het wordt druk in de PSA-familie. De Citroën C5 Aircross deelt zijn technische basis met de Opel Grandland X, de Peugeots 3008 en 5008 én de DS 7 Crossback. Toch heeft hij voldoende karakter om zich te onderscheiden. Oog voor design maakt hem net even anders dan alle andere SUV’s in deze prijsklasse. Zie bijvoorbeeld rechts op het dashboard de ‘leren riem’ die doet denken aan een klassieke hutkoffer. Er is ook zichtbaar werk gemaakt van mooie bekledingsaccenten en de bedieningshendel van de automaat is sierlijk vormgegeven.

Maar de zucht van de ontwerpers om ware kunstwerkjes te creëren, leidt soms tot onhandige bediening. Bijvoorbeeld bij de gladde strip onder het hoofdscherm waar een aantal bedieningsknoppen is ondergebracht. Onoverzichtelijk en je krijgt geen feedback als je zo’n knop aanraakt. Heel onhandig is ook de stengel voor bediening van de cruise-control: verscholen achter het stuur. De klimaatregeling heeft helemaal geen knoppen: daarvoor moet je – eveneens onhandig – in het centrale beeldscherm zijn.

De stoelen zitten erg lekker en de zitruimte op de achterbank is voldoende. Bijzonder is de oplossing om de bank in drie aparte delen te splitsen. Die laten zich elk apart verschuiven: bijzonder handig om het interieur naar keuze in te richten. Hetzelfde geldt voor de verstelbare rugleuningen. De bagageruimte is met 580 liter inhoud eveneens een meevaller.

De 2,0 liter viercilinder turbo-dieselmotor van deze C5 Aircross BlueHDI 180 (testverbruik 1 op 14,3) presteert goed. Hij is gekoppeld aan een prima werkende achttraps automaat. Het weggedrag is eerder goedmoedig dan uitdagend. Deze auto kies je vooral vanwege het onovertroffen comfort. Met zijn nieuwe, geavanceerde schokdemper-technologie tilt Citroën het veercomfort naar een hoger niveau.

Plus

+ Uitzonderlijk veercomfort.

+ Variabele achterbank.

+ Flinke bagageruimte.

+ Origineel design.

Min

- Niet altijd gebruiksvriendelijk.

- Verscholen cruise-control bediening.

- Te traag infotainment.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

De C5 Aircross is vooral met zijn design en comfort origineel genoeg om overeind te blijven in dit overvolle marktsegment. Zijn achterbank en bagageruimte zijn handig, maar op andere punten laat de gebruiksvriendelijkheid juist te wensen over.

Extra testnotities

Het schokdempersysteem met ‘Progressive Hydraulic Cushions’ (PHC) doet denken aan de hydraulische vering die Citroëns decennia lang kenmerkte. Het werkt echter volgens een heel andere techniek: kussentjes vangen de demper aan het einde van zijn slag zachtjes op.

Deze Citroën stuurt niet zo strak en uitdagend als sommige concurrenten.

Bij de achterbank helpt een bijna vlakke vloer eraan mee dat je daar ook met z’n drieën de voeten goed kwijt kunt.

Heel fraai oogt het digitale instrumentarium.

Er komt dit jaar ook een Citroën C5 Aircross als plug-in hybride: Citroëns eerste. Zijn CO2-uitstoot is minder dan 39 g/km, hij heeft elektrisch een topsnelheid van 135 km/u en een actieradius van 50 km. De hybride is nu al te bestellen.

Met een benzinemotor is de C5 Aircross vanaf € 32.490 te koop. Getest is de BlueHDI 180 met 2,0 liter viercilinder turbodieselmotor en achttraps automaat. Die staat met de Business Plus-uitvoering vanaf € 45.540 in de prijslijst. Standaard heeft hij onder meer het geavanceerde schokdempersysteem met Progressive Hydraulic Cushions (PHC), 19 inch lichtmetalen wielen, een 8 inch touchscreen, achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, automatische klimaatregeling, navigatie, DAB+ digitale radio, keyless go, volledige led-koplampen, Apple Carplay, Android Auto en Mirrorlink, draadloos opladen van smartphones, handsfree bedienbare achterklep en het Pack Drive Assist, inclusief adaptive cruisecontrol en actieve rijstrookbewaking.

