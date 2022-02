Test BMW i4: is het gelukt om een elektrische auto te maken die rijdt als een echte BMW?

AUTOTESTBMW levert zijn nieuwste elektrische model in twee smaken: de iX en de i4. De laatste volgt het meest de tradities van het merk. Wie al BMW rijdt, zal zich er snel thuis in voelen.

BMW i4 eDrive 40 (340 pk/250 kW), vanaf €60.630

Het is een slimme keus van BMW. Naast de nieuwe technologische vaandeldrager iX debuteert ook de i4. Die heeft precies dezelfde aandrijflijn en ook het veelzijdige infotainment, maar doet in meer opzichten denken aan de BMW’s van de afgelopen decennia. Dit is in feite een lage, vijfdeurs 4-Serie Gran Coupé.

Zodra je het stroompedaal intrapt, gaat de i4 er als een speer vandoor. Of en hoe hij daarbij geluid maakt, kun je zelf kiezen. De besturing blijkt net zo vlijmscherp en duidelijk als we van de beste BMW’s gewend zijn.

Tegelijkertijd blijkt ook het onderstel, een ander visitekaartje van dit merk, fenomenaal. Het heeft standaard luchtvering op de achteras en slokt oneffenheden in de weg schijnbaar moeiteloos op, waar het comfort overduidelijk van profiteert. Maar het is ook adequaat genoeg om deze achterwielaangedreven auto een rotsvaste wegligging te bezorgen. Enige domper op de feestvreugde is het hoge gewicht van 2125 kg. Dat valt in het weggedrag niet altijd te verbergen; de i4 voelt soms best zwaar aan.

Beter dan Tesla? Hoe presteert de BMW i4 in vergelijking met de Tesla Model 3? Bekijk hier de dubbeltest van AutoWeek.

In theorie kom je met het 81 kWh grote batterijpakket 590 kilometer ver. In de praktijk mag je blij zijn als je ergens richting de 450 km komt, maar dat is nog steeds een actieradius waar de elektrisch rijder goed mee kan leven. In het opladen blijkt de i4 niet de snelste. Bij een DC-snellader is opladen tot 205 kW mogelijk. Sommige, en zelfs goedkopere, concurrenten bereiken tegenwoordig minimaal 250 kW.

Het lage, coupé-achtige dak zit bij het instappen zowel voor- als achterin in de weg. Ook de lage zit zal niet iedereen bekoren, al zullen sportieve rijders die juist waarderen. Op de achterbank hebben volwassenen maar net voldoende zitruimte; hun bovenbenen worden weinig ondersteund.

Plus

+ Bliksemsnel.

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Flinke actieradius.

+ Veelzijdig infotainment.

Min

- Zwaargewicht.

- Niet de snelste bij het opladen.

- Niet altijd handig in het gebruik.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Het is gelukt om een elektrische auto te maken die eruitziet als een echte BMW en ook rijdt als een echte BMW. Maar de sportieve inborst maakt hem minder praktisch in het gebruik en zijn laadsnelheid loopt achter bij de concurrentie.

Extra testnotities

De hele lange motorkap kenmerkt van oudsher sportieve auto’s, maar is iets wat een elektrische auto juist doorgaans niet heeft. De vormgevers van de i4 probeerden duidelijk zo ver mogelijk van de immens populaire SUV weg te blijven.

Het dashboard doet denken aan de hightech BMW iX: grote schermen maken hier de dienst uit. Het infotainment werkt niet altijd even logisch, maar heeft wel erg veel te bieden. Deze nieuwkomer zit sowieso vol met allerlei elektronische snufjes, zoals een waarschuwing in het instrumentarium voor een rood verkeerslicht.

Tegelijkertijd zien we BMW struikelen over alle mogelijkheden die de elektronica biedt. Leen je deze auto even uit aan een familielid, vriend of collega, dan wordt die geconfronteerd met infotainment dat om een profiel vraagt. Heb je dat vooraf niet online geregeld, dan blijkt het al lastig om een simpel lijstje met voorkeurszenders van de radio vast te leggen.

De bagageruimte is met 470 liter inhoud goed bruikbaar en ook goed toegankelijk, dankzij de grote achterklep (vijfde deur).

Met zijn acceleratie 0-100 km/u in 5,7 seconden is deze BMW bliksemsnel. Zijn topsnelheid is 190 km/u.

Deze elektrische auto kan een geremde aanhanger tot 1600 kg trekken: goed nieuws voor caravanliefhebbers.

Dik 60 mille (€60.630 om precies te zijn) is natuurlijk veel geld voor een auto. Maar voor een BMW van dit formaat valt het eigenlijk ook wel weer mee. Dit is nu eenmaal geen discountmerk. Typisch BMW is dan weer wel dat 213 euro wordt gevraagd voor draadloos opladen van je smartphone (zie je tegenwoordig al in de goedkoopste auto’s) en dat ook voor de geluiden bij het elektrisch rijden (Iconic Sounds) nog eens 213 euro wordt gevraagd. Belachelijk voor een ‘premium’ auto in deze prijsklasse.

BMW geeft een stroomverbruik op van 18,4 kWh op de 100 km. Het testverbruik bedroeg zo’n 21,8 kWh.

Bij de beste snelladers kun je deze BMW in ruim een half uur van 10 naar 80 procent opladen. Bij een (veelvoorkomende) 11 kW laadpaal heb je ruim 8 uur nodig om van 0-100 procent op te laden.

Da’s jammer: onder de lange motorkap van deze elektrische auto schuilt helaas geen extra bagageruimte (frunk).

De BMW i4 eDrive 40 (340 pk/250 kW) is verkrijgbaar vanaf €60.630. In dit geval was de auto rijkelijk voorzien van opties, waaronder dure pakketten als High Executive (€3.995), Safety Pack ( €1.095) en Personal CoPilot Pack (€1.595), Harman Kardon Surround Sound Systeem (€961) en het M Sport-pakket (€3494). Al met al komt de totaalprijs van de geteste auto op €79.937. Wie nog meer spektakel wil, kan overigens kiezen voor de krachtigere i4 M50 (644 pk/400 kW, met vierwielaandrijving), die vanaf €73.429 in de prijslijst staat.

