Test BMW 330i: met de nadruk op sportiviteit

BMW 330i (258 pk), vanaf €52.638

Het gezicht van de nieuwe 3 Serie is niet verrassend. Weliswaar is de grille groter dan voorheen en natuurlijk is alles, inclusief de koplampen, nieuw vormgegeven, maar de auto doet erg denken aan zijn voorgangers. Aan de achterkant tonen de ontwerpers meer lef. Daar zien we eigenzinnig vormgegeven achterlichten, met opvallend reliëf.

Achterbank

Binnenin is de 3 Serie eveneens voorspelbaar, als je de nieuwste generaties van de overige BMW-modellen kent. De stoelen zitten goed, maar wel wat hard. En achterin is er een flinke tunnel in de vloer die de achterbank eigenlijk alleen voor twee personen geschikt maakt. En zelfs als je er met z’n tweeën zit houdt de voetenruimte niet over en blijkt de hoofdruimte eveneens beperkt. De bagageruimte is niet meer dan voldoende voor deze klasse. Maar met zijn technologie loopt de BMW voorop: bediening van het infotainment met gebaren, laserkoplampen die tot 500 meter ver reiken: dat zijn dingen die je niet bij elke concurrent aantreft.

BMW wil met de nieuwe 3 Serie van alle markten thuis zijn. De zakensedan moet ook een comfortabele gezins- en reisauto zijn én sportief en uitdagend. Hij stuurt niet alleen heerlijk, maar heeft ook een onderstel dat hem stevig op de weg houdt en de carrosserie zelfs bij extreme bochten nauwelijks in beweging brengt. De gewichtsverdeling is ideaal, de spoorbreedte is deze keer nog verder vergroot en zelfs een nieuw type schokdempers maakt zijn debuut in deze BMW. Het is vooral de wegligging die indruk maakt, maar verminderd veercomfort is de tol die je ervoor betaalt. En dat maakt hem als reis- en gezinsauto wat minder aantrekkelijk.

De 2,0-liter viercilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 12,5) laat eigenlijk niets te wensen over. Hij werkt voortreffelijk samen met de achttraps automaat en bezorgt deze BMW de pittige prestaties die je van een sportsedan verwacht.

PLUS

+ Voorbeeldig stuur- en weggedrag.

+ Vooruitstrevende technologie.

+ Fijne motor en automaat.

MIN

- Hoge basisprijs en dure opties.

- Tegenvallend veercomfort.

- Beperkte zitruimte op achterbank.

EINDCIJFER

8,0

CONCLUSIE

Wie een zakensedan zoekt met sportief rijgedrag is hier aan het juiste adres. Geen andere auto in deze prijsklasse rijdt zo strak en zo uitdagend als deze BMW. Maar je moet wel minder veercomfort en beperkte ruimte voor lief nemen.

EXTRA TESTNOTITIES

BMW moest wel alles op scherp zetten deze keer. De afgelopen jaren voelde het merk de hete adem in de nek van concurrenten die hun rijkwaliteiten aanmerkelijk verbeterden. Zo rijdt de Mercedes C-Klasse sportiever dan ooit en ook een merk als Jaguar wist met spannende rij-eigenschappen veel kopers voor zich te winnen.

Hollands Glorie bij BMW: de Nederlander Jos van As is degene die de afgelopen jaren de ontwikkeling heeft geleid van de ondersteltechniek bij BMW. En juist die ondersteltechniek oogst altijd weer veel lof. Hij maakt de huidige BMW’s tot de best rijdende auto’s.

BMW heeft het enkele jaren geleden lastiger gemaakt om een motorversie te herkennen. De oorzaak was een soort koudwatervrees: angst dat een kleine cilinderinhoud kopers zou afschrikken, terwijl er zo’n motor wel degelijk veel vermogen kan bieden. Gevolg van dit alles is dat de geteste auto 330i wordt genoemd. Hij heeft echter geen 3,0 maar een 2,0 liter motor onder de kap. Met 258 pk, dat dan weer wel.

Een goede keus is dat dit merk het aan de automobilist zelf overlaat welk type bediening hij kiest voor het infotainment: handgebaren, touchscreen, gesproken commando’s of een centrale bedieningsknop.

Bijzonder: de radiografische contactsleutel met een beeldschermpje waarmee je dingen kan bedienen of informatie over de auto zichtbaar kunt maken.

De stuurcorrecties van rijstrookbewaking zijn bij deze BMW net iets te abrupt, wat het systeem te onrustig maakt om gedeeltelijk autonoom te kunnen rijden. De auto blijft gewoon niet rustig tussen de lijntjes, maar wordt te vaak heen en weer gestuurd.

Handig: trekknoppen in de kofferbak waarmee je de bankleuning omklapt.

Goedkoop is de 3 Serie nooit geweest en de nieuwe generatie brengt daar geen verandering in. De basisprijs van €52.638 is al schrikken en dan heb je nog geen complete auto. De geteste auto heeft veel opties aan boord, waardoor zijn totaalprijs zelfs op €77.095 komt. Een verleidelijk alternatief voor de 330i is de 320i van €48.222. Die heeft dezelfde motor met iets minder vermogen. Als je dan de sportieve tierelantijn achterwege laat, heb je voor minder geld een auto die meer comfort biedt.

De geteste auto is de 330i sedan, die vanaf €52.638 in de prijslijst staat. In dit geval is hij ook nog van veel opties voorzien. Het betreft om te beginnen Model M Sport (€4749), de Executive Edition (meerprijs €995) en hij heeft het High Executive pakket (€2499). Verder bevat hij een aantal pakketten: Audio Media Pack (€750), Parking (€495), Safety (€995), Personal Co Pilot (€1496) en M Sport Plus (€1995). Ook is de testauto verrijkt met het M Sportdifferentieel (€1388), adaptief M onderstel (€640), verwarmd stuur (€203), geluidswerende zijruiten voor (€213), elektrisch bedienbaar kofferdeksel (€523), Comfort Access (€630), instrumentarium Sensatec (€534), elektrische glazen schuif-/kanteldak (€1281), elektrische stoelverstelling voor (€1281), elektrisch verstelbare lendensteun voorin (€267), laserkoplampen (€1067), voorverwarming interieur met afstandsbediening (€1602), gebarenbediening (€267) en het Harman Kardon Surroundsysteem (€587). Dit alles brengt de totaalprijs op €77.095.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

