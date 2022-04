Test BMW 2-serie Active Tourer: op onderdelen te karig uitgevoerd

AUTOTESTTerwijl de meeste merken allang afscheid hebben genomen van de MPV (Multi Purpose Vehicle), is van de BMW 2-serie Active Tourer toch weer een nieuwe generatie verschenen. Terecht, want dit is een ideale gezinsauto.

BMW 223i Active Tourer (204 pk/150 kW), vanaf €45.855

Ook de nieuwe BMW 2-serie Active Tourer wordt weer gekenmerkt door veel interieurruimte, een prettig hoge zit en handige oplossingen. De nieuwe generatie is ruim 3 centimeter langer dan de vorige. De bagageruimte is in de versies met alleen een brandstofmotor welgeteld 2 liter groter geworden: 470 liter. Maar in de mild-hybride, zoals deze testauto, is de bagageruimte door de benodigde extra techniek gekrompen tot 415 liter. Zo moet de automobilist wel erg veel tol betalen voor een iets zuiniger verbruik, dat tijdens deze test 1 op 13 bedroeg.

Dus toch maar die verschuifbare achterbank bijbestellen, waarmee je de bagageruimte alsnog met 90 liter kunt vergroten. Wat dan weer wel ten koste gaat van de zitruimte achterin. Bovendien is het eigenlijk te gek voor woorden dat je in een auto van deze prijs voor die schuifmogelijkheid 321 euro moet bijbetalen.

Eenzelfde karigheid treffen we aan bij het head-up display. Dat is in deze BMW een plastic projectieschermpje, terwijl je in deze prijsklasse toch een volwassen systeem mag verwachten dat op de voorruit projecteert. Het valt sowieso tegen dat voor veel opties toch nog flink moet worden bijbetaald, zoals voor actieve rijstrookbewaking of adaptieve cruisecontrol.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle BMW 2-serie Active Tourer-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Zeer welkom in de nieuwe 2-serie is het hypermoderne scherm voor het infotainment, zoals we dat kennen uit technologisch vlaggenschip BMW iX. We zien bovenop het dashboard dan ook een 10,25-inch instrumentarium en een 10,7-inch infotainmentscherm.

De 223i heeft een viercilinder benzinemotor en een kleine (19 pk/14 kW) elektromotor, wat hem tot mild-hybrid maakt. Volledig elektrisch rijden is er dus niet bij, maar met deze aandrijflijn rijdt de BMW wel snel en soepel. De wegligging blijkt erg goed, terwijl ook het veercomfort weinig te wensen overlaat.

Plus

+ Veel zitruimte.

+ Comfortabel.

+ Handige, verschuifbare bank (optie).

+ Prima weggedrag.

+ Prettige aandrijflijn.

Min

- Bagageruimte valt tegen.

- Goedkoop head-up display.

- Verschuifbare bank zou standaard zouden moeten zijn.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De BMW Active Tourer is niet goedkoop, maar trakteert je op veel zitruimte, een prima weggedrag en hightech infotainment. De bezuinigingen op het head-up display en de verschuifbare achterbank zijn onterecht. En de bagageruimte valt tegen.

Extra testnotities

BMW is een merk dat graag zoveel mogelijk doelgroepen bedient. De 2-serie Active Tourer mag dan een vreemde eend zijn te midden van alle stationwagons, sedans, coupés en cabrio’s van dit merk, er bestaat wel degelijk een trouwe groep klanten die waarde hecht aan zo’n Multi Purpose Vehicle (MPV).

Zo’n ‘multifunctionele ruimteauto’ mag er dan wat minder sportief en stoer uitzien dan een SUV, in het dagelijks leven blijkt dit nog steeds een heerlijk praktisch en veelzijdig autoconcept.

Het verlaagde M-onderstel, een optie die de testauto heeft, kunnen we missen als kiespijn. Dat doet in deze familieauto alleen maar afbreuk aan het veercomfort. Gelukkig kun je deze optie in het zogenaamde M Sportpakket (€3.594) ook gewoon uitvinken.

In de plug-inhybride is de bagageruimte nóg kleiner dan in de mild-hybride: 406 liter.

Wie de bekende iDrive-knop voor de bediening van het infotainment zoekt: die zit er hier niet in. Eerlijk gezegd missen wij hem niet. Het infotainment is prima te bedienen met het touchscreen of mondelinge opdrachten.

De BMW 2-serie Active Tourer is te koop vanaf €41.558. Dan krijg je de 218i met 1,5 liter driecilinder benzinemotor (136pk/100 kW) en een automaat, die overigens altijd standaard is. Getest is de 223i mild-hybrid die een 2,0 liter viercilinder benzinemotor heeft (204 pk/150 kW) en €45.855 kost.

De geteste auto heeft een groot aantal opties aan boord: grotere brandstoftank (want standaard is die slechts 45 liter, prijs €53), 18-inch tweekleurige dubbelspaak wielen (€824), automatische sporttransmissie met dubbele koppeling en stuurschakeling (€160), stuurverwarming (€203), trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel (€1.058), M-dakdraagsysteem (€321), alarmsysteem klasse 3 (€534), M-sportpakket (€3.594), verstelbare achterbank (€321), interieurcamera (€128), panoramadak (€1.428), elektrisch verstelbare voorstoelen (€1.014), Driving Assistant (€624), Personal eSIM-kaart (€321), Harman Kardon-soundsystem (€721), Innovation Pack (€3.494) en M Hoogglans Shadow Line-pakket (€267). Dit alles brengt de prijs van de geteste auto op €56.471.

