Test Audi Q3: ruim, maar karig bedeeld

AutotestDe Audi Q3 is flink gegroeid en onderscheidt zich met zijn fraaie interieur van de concurrentie. Toch gaat hij er niet in alle opzichten op vooruit.

Audi Q3 35 TFSI (150 pk), vanaf €44.220

De nieuwe generatie van Audi’s compacte SUV is 9,7 centimeter langer dan de vorige. Daardoor zitten langere mensen achterin heel comfortabel. De over maar liefst 15 centimeter verschuifbare achterbank helpt daar ook aan mee. Alleen beperkt een grote tunnel in de vloer de voetenruimte. De bagageruimte is door de schuivende bank variabel en biedt een inhoud van 530 tot 675 liter: groot genoeg voor een lange vakantiereis met het hele gezin.

Slecht nieuws voor iedereen die juist vanwege de hoge zit een SUV kiest: de bestuurder zit vier centimeter lager in de nieuwe Q3. De fabrikant wilde hem een sportiever karakter geven. Wat de Q3 duidelijk van concurrenten onderscheidt is zijn fraaie interieur. Zelfs alcantara afwerking van het dashboard en de portieren is nu verkrijgbaar. Verrassend is ook het in het dashboard oplichtende Audi-logo, onderdeel van de sfeerverlichting (optie). Het infotainment is helemaal bij de tijd, met een prachtige beeldschermkwaliteit en alle nodige aansluitingen. Ook de bediening en menustructuur laten weinig te wensen over.

Premium

Ronduit karig is Audi met de standaarduitrusting. De Q3 mist dingen die je in een premium auto toch echt mag verwachten. Cruise-control, radiografische contactsleutel met startknop, led-koplampen of een automatisch dimmende binnenspiegel bijvoorbeeld. Om nog maar te zwijgen van een (draadloze) telefoonaansluiting of digitale radio. Het is allemaal te bestellen, maar dan ben je bij Audi wel meteen een vermogen kwijt. Zo komt de totaalprijs van de geteste auto op €66.910.

De geteste versie heeft een 7-traps automaat en 1,5 liter (150 pk) viercilinder benzinemotor. Die is niet echt zuinig (testverbruik 1 op 11) en maakt deze Audi ook niet echt snel. De wegligging is dik in orde en het S-Line sportonderstel van de geteste versie biedt genoeg veercomfort, maar wij zouden toch voor het nog geriefelijker basis-onderstel kiezen.

Plus

+ Veel zit- en bagageruimte.

+ Verschuifbare achterbank.

+ Fraaie afwerking interieur.

Min

- Erg karige standaarduitrusting.

- Tegenvallende motorprestaties.

- Hoge prijs.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

Veel zit- en bagageruimte en een mooi interieur kenmerken deze Audi Q3. Maar hij is duur en zijn standaarduitrusting en motorprestaties vallen tegen.

Extra testnotities

De Q3 is minder digitaal dan zijn grote broers in de Audi-familie. We zien hier nog gewoon knoppen voor de klimaatregeling en niet alleen schermen.

In tegenstelling tot menig concurrent is een adaptief onderstel niet leverbaar in deze Audi.

Getest is de Audi Q3 35 TFSI met S tronic 7-traps automaat en 1,5 liter viercilinder benzinemotor. Deze staat vanaf €44.220 in de prijslijst. In dit geval had hij het S-Line exterieur wat zijn prijs op €46.820 brengt. Dan komt er nog €2520 bij voor het S-Line interieur. Verder is de testauto verrijkt met een lange lijst aan andere opties, zoals privacy-glas (€560), aluminium raamlijsten (€280), aluminium dakreling (€119), 20 inch lichtmetalen wielen (€3081), MMI-infotainment (€3040), smartphone interface (€749), virtual cockpit plus instrumentarium (€588), Phone Box telefoonaansluiting (€560), upgrade van het audiosysteem (€407), internet (€307), 12 Volt-aansluiting en twee usb-aansluitingen (€71), elektrisch verstelbare voorstoelen (€980), automatische klimaatregeling (€826), elektrisch verstelbare lendensteunen vóór (€370), multifunctioneel leren sportstuur (€316), opbergpakket (€294), aluminium details in interieur (€126), elektrische kinder-portierslot (€22), parkeerhulp plus (€1051), cruise-control (€420), progressieve besturing (€392), sportonderstel (€307), Audi drive select (keuze uit rij-modi, exclusief het onderstel, €280), anti-diefstal wielbouten (€50), led-koplampen en -achterlichten (€1246), sfeerverlichting (€491) en een automatisch dimmende binnenspiegel (€244). Alles bij elkaar brengt dit de prijs van de geteste auto op €66.910.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

