Test Audi e-Tron GT: razendsnel, óók met opladen

Audi e-Tron GT Quattro (476 pk/350 kW), vanaf €106.366

Nu eens geen elektrische SUV van Audi, maar een lage, vierdeurs sportcoupé die tegelijkertijd ook bijzonder elegant oogt. Maar de meest praktische Audi is dit niet. Hij mag dan vierdeurs zijn, de instap naar de achterbank is krap. Ook blijkt daar de zitruimte beperkt.

De smalle bagageruimte houdt eveneens niet over. En onder de klep voorin de auto kun je hooguit een flinke tas kwijt. Ronduit onhandig is de lage neus, iets waar sportauto’s vaker last van hebben. Nader je de eerste de beste verkeersdrempel met iets te hoge snelheid, dan kan dat al tot schade leiden.

Het interieur ademt met zijn fraaie schermen het digitale tijdperk. De materiaalkeuze en afwerking van het interieur staan duidelijk op een hoger plan dan bij Tesla, om maar eens een concurrent te noemen.

Deze Audi deelt zijn aandrijftechniek met de Porsche Taycan. Resultaat: de e-Tron GT is een bliksemsnelle auto. Zijn vierwielaandrijving zorgt ervoor dat alle motorkracht gecontroleerd richting de wielen wordt gestuurd: je moet het wel heel bont maken, wil deze auto het contact met de weg verliezen. In snel genomen bochten voel je soms wel duidelijk dat de e-Tron GT zwaar is (2250 kg), maar verder is dit een op en top sportauto. Inclusief de bijbehorende, hoge topsnelheid (245 km/u), die elektrische auto’s nogal eens missen.

De spanning in de aandrijflijn is 800 volt, terwijl de meeste concurrenten met 400 volt werken. Snel laden is het positieve gevolg, mits je de juiste snellader kunt vinden, natuurlijk. Dan kun je in circa 5 minuten voor 100 kilometer rijbereik bijladen. Met een niet te wilde rijstijl kom je ruim 400 kilometer ver. Wel valt het tegen dat deze dure, elektrische auto al rond de 100 km/u niet meer zo stil is als verwacht. Rijwind en banden zijn daar debet aan.

Plus

+ Een en al sportiviteit.

+ Exclusieve verschijning.

+ Topinterieur.

+ Krachtige oplaadtechniek.

Min

- Beperkte zitruimte achterin en bagageruimte.

- Kwetsbare, lage neus.

- Toch niet zo stil.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

De bliksemsnelle e-Tron GT rijdt net zo spannend als hij eruit ziet en met zijn oplaadtechniek overtroeft hij menig concurrent. Helaas maakt de ruimte voor passagiers en bagage minder indruk.

Extra testnotities

De prestaties zijn indrukwekkend. Voor een acceleratie 0-100 km/u in 4,1 seconden had je vroeger een benzinemotor met grote cilinderinhoud nodig. En de topsnelheid van 245 km/u is - zeker voor een elektrische auto - erg hoog.

Met deze cijfers is de koek nog niet op. Tijdens ‘overboost’ (een soort van kickdown, waarmee je beide elektromotoren maximaal in actie brengt) stijgt het vermogen tijdelijk tot 390 kW of 530 pk. En voor wie dat allemaal nog niet genoeg vindt, heeft Audi ook nog de e-Tron RS in de aanbieding. Die heeft een sterkere elektromotor tussen de achterwielen, goed voor een systeemvermogen van maximaal 475 kilowatt, oftewel 646 pk.

Bij een ‘gewone’ laadpaal laadt deze Audi met 11 kilowatt, maar een 22 kW-boordlader behoort tot de opties. Verleidelijk, want het accupakket is met een inhoud van 93 kilowattuur (waarvan 85 daadwerkelijk gebruikt wordt) zó groot dat het heel wat uren kan duren voordat de accucellen weer helemaal vol zitten.

De e-Tron GT kan tot 270 kilowatt DC-laden, waardoor je binnen vijf minuten al 100 kilometer extra rijbereik hebt binnengehaald. En in 23 minuten zitten de batterijen weer voor 80 procent vol.

Audi heeft voor de nieuwe e-Tron GT een aantal ‘soundtracks’ ontwikkeld om je toch nog enigszins het gevoel van een motorgeluid te geven, mocht je daar prijs op stellen. De synthetische klanken kun je aan- of uitzetten via het ‘Drive Select’-menu op het dashboard. Maar verwacht niet dat jouw e-Tron GT ineens luidkeels gaat brullen als pak ’m beet de Formule 1-auto van Max Verstappen.

De e-Tron SUV is veel praktischer en dus méér een gezinsauto dan deze GT. Maar ja, met de GT heb je wel een veel exclusievere auto voor de deur staan.

Het infotainment werkt snel en gebruiksvriendelijk. Alleen zouden de aanwijzingen van de navigatie duidelijker gepresenteerd moeten worden. Een simpele pijl is alles wat we vragen, nu verschijnt er vaak een te ingewikkeld tekeningetje in een tamelijk gecompliceerde wegenkaart.

Handig: de klimaatregeling laat zich gewoon vanuit een aparte unit bedienen en is dus niet op een of andere manier geïntegreerd.

Een tegenvaller in de testauto bij het panoramadak. Ja, dat is heel groot, maar het kan niet open.

Opties

De e-Tron GT Quattro is te koop vanaf €106.366. De geteste auto had heel veel opties, waardoor zijn totaalprijs op ruim anderhalve ton komt:

Velgen, gegoten lichtmetaal 21-inch Trapezemodule €3.319

Privacy-glas €543

Metallic lak €1.471

Matrix led-koplampen met laserlicht €3.487

Bang & Olufsen 3D Premium sound system € 1.448

Head-up display €1.689

Sportstoelen pro (18-voudig elektrisch verstelbaar) € 4.694

Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel €1.297

Interieurelementen boven en onder in leder/dinamica €2.021

Decoratielijsten, Carbon koper €1.448

Stoelverwarming voor- en achterin €483

Stoelventilatie en massagefunctie voorin €906

Multifunctioneel sportstuurwiel afgevlakt met paddels, verwarmbaar €230

Instaplijsten in aluminium, verlicht €604

Ambiente lichtpakket (multicolor) €688

Audi Premium Air Quality (hightech ventilatie) € 289

Adaptieve luchtvering €1.810

Assistentie-pakket ‘Plus’ met afstandsbediening €4.574

Dynamische vierwielbesturing €1.677

Garagedeuropener, HomeLink €303

Akoestisch voertuig-geluid exterieur ‘Sport €604

Quattro-vierwielaandrijving met gereguleerde achteras sperdifferentieel €1.810

Adaptive cruisecontrol €664

