Test Audi A6: rijdende rekenkracht

Audi A6 Avant Sport 40 TDI S tronic €65.250

Die vraag is zeer legitiem, want de door ons gereden A6 40 TDI weegt bijna 2.000 kilogram en dat is maar 200 kilo minder dan de nieuwe BMW X5 diesel. Dat is een auto die anderhalf keer zo hoog is en niet voorzien van allerlei aluminium onderdelen. De A6 is dat wel, maar de eventuele winst gaat geheel verloren aan de accu’s van de ‘mild hybrid’ installatie. Goed voor het brandstofverbruik, zegt Audi. We geloven het, maar het wordt toch echt eens tijd dat massafabrikanten de lichtgewichtgedachte gaan omarmen.

In de A6 is hier geen sprake van. Integendeel, want ook in het interieur is er van alles meer. Meer schermen bijvoorbeeld. Drie in totaal. Prachtig, zeer intuïtief te bedienen en zo ze maken het binnenste van de A6 zo modern als de cockpit van een moderne straaljager. De schermen geven een schokje en laten een droge klik horen ten teken dat je verzoek wordt ingewilligd. Prachtig. Wel zijn ze ook gevoelig voor vette vingers, al die displays. Snel wennen aan de spraakbesturing dus. Verder zien we fijne stoelen en tot wel 39 (!) rijhulpsystemen.

Kunst en kitsch

Audi balanceert qua uiterlijkheden steeds op de rand van kunst en kitsch. Iedere keer denk je: ‘nog één gimmick en het wordt echt een rijdende kermisattractie. Maar de ‘weglopende’ dynamische richtingaanwijzers vinden we nu toch leuk en hetzelfde geldt stiekem voor de sfeerverlichting waarmee je het interieur kunt omtoveren tot een bordeel of tropisch oord. Qua afwerking is de auto top. Alleen het te veel plooiende leer bij de stoelen had nog mooier gekund. Ook is de ruimte van de voetenbak wat klein voor mensen met grote schoenen.

Plus

+ Snel, stil en zuinig

+ Mooie styling

+ Veel assisterende techniek

Min

- Kleine voetenbak

- Trage automaat

- Relatief weinig kofferbakruimte

Eindcijfer: 8,2

Conclusie

De A6 rijdt heerlijk. De besturing biedt meer gevoel en kruipt daarmee richting BMW. Het onderstel is comfortabel, maar desgewenst sportief genoeg om niemand bij je te laten wegrijden in de bergen. Wel reageert de automaat te traag als je snel wilt versnellen. Bij een tussensprint om in te halen bijvoorbeeld. De sportstand verandert daar weinig aan. Ook slaat de motor niet snel genoeg aan wanneer je wilt wegrijden bij het verkeerslicht. De 204 pk sterke motor is snel, stil en zuinig. Wij reden gemiddeld 1 op 13,8.

Extra testnotities

De nieuwe Audi A6 lijkt vooral veel op zijn voorganger en dat is helemaal niet erg. De afmetingen zijn wel iets toegenomen, want de auto is nu 2 centimeter langer, 2 cm breder en ook de wielbasis groeide met een centimeter.

Ondanks de langere wielbasis nam de carrosserielengte licht af, met als gevolg kortere overhangen. Dat moet de A6 Avant samen met de bolle wielkasten een meer dynamische uitstraling geven.

Bij een auto met zoveel opties hadden we er liever een paar laten varen ten gunste van een naar beneden draaiende rechter buitenspiegel bij het achteruitrijden. Dat scheelt stoeprandschade aan je velgen en het werkt beter dan vertrouwen op de camera’s die een beeld schetsen op je display alsof je de auto van boven ziet.

In onze testauto was een vibratie voelbaar tussen de 120 en 130 km/u. We gaan er vanuit dat het komt door verkeerd uitgebalanceerde banden.

De A6 heeft een zeventraps automaat, daar waar veel concurrenten al kiezen voor acht of meer verzetten. De weinig verfijnde dieselmotoren in deze klasse voelen een stuk beter aan met een achttraps automaat.

Het nieuwe dashboard met zijn vele welvingen als de hangende tuinen van Babylon ziet er prachtig uit. Weinig auto’s in deze klasse geven hun inzittenden een dermate luxueus gevoel, hoewel de uitstraling toch in de basis futuristisch en koel is.

Werkelijk alles is digitaal, ook het instrumentarium. De Audi Virtual Cockpit ziet er gelikt uit, maar is wel optioneel. Kost 3.800 euro, als onderdeel van het Pro Line-pakket waar ook uitgebreide navigatie onder valt. De twee touchscreens op de middenconsole zijn standaard.

We kunnen maar niet wennen aan de nieuwe naamgeving. Een buurman vroeg of hij een stukje mee mocht rijden met die Audi met die dikke 4.0 liter achtcilinder. Helaas buurman, het is een 2.0 TDI, ook al staat er 40 TDI achterop.

Ondanks de iets kortere carrosserie is de interieurruimte toegenomen. Voor achterpassagiers is het verschil duidelijk merkbaar, maar de kofferbak is net zo groot als zijn voorganger. Die heeft een inhoud van 565 liter, of 1.680 liter als je achterbankleuning neerklapt. Daarmee legt de Audi het af ten opzichte van zijn concurrenten, want de Mercedes-Benz E-Klasse Estate biedt 640 respectievelijk 1.820 liter en de BMW 5-serie Touring 570 tot 1.700 liter bagage vervoeren.

Audi heeft tot nu toe vijf motoren aangekondigd: de 50 TDI quattro en de 55 TFSI quattro, respectievelijk een 3.0 V6 TDI met 286 pk en 620 Nm en een 3.0 TFSI V6 met 340 pk en 500 Nm. De 50 TDI kost 76.995 euro en de 55 TFSI is er vanaf 78.745 euro. Ook is er een 45 TDI (3.0 V6 TDI met 231 pk), de 40 TDI (2.0 TDI met 204 pk) en een 2.0 TFSI met 245 pk.

De door ons gereden vermogen 40 TDI heeft een vermogen van 150kW/204pk bij 3.750-4.200 toeren en een koppel van 400Nm bij 1.750-3.000 toeren en accelereert van 0-100 km/u in 8,3 seconden. De topsnelheid bedraagt 241 km/u.

De A6 Avant Sport 40 TDI heeft een basisprijs van 65.250 euro. Het Proline S-pakket kost 6.600 euro. De uitrusting wordt dan aangevuld met MMI Navigatie Plus, de Audi Virtual cockpit, een geluidsinstallatie van het huis, Audi Smartphone Interface en elektrisch bediende voorstoelen (met geheugenfunctie voor bestuurdersstoel). Ook stoelverwarming, lederen Milano bekleding, HD Matrix LED koplampen en elektrisch verstelbare, inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels zijn hierbij inbegrepen.

Door een groot aantal opties, waaronder andere velgen en banden, een elektrische achterklep, B&O luidsprekersysteem, LED-koplampen en alcantara bekleding komt het totaalbedrag van deze zeer fraai ogende A6 uit op 97.930 euro.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld