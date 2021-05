‘Tesla Roadster sprint binnen 1,5 seconden naar 100 km/h door raketmotoren’

Autohande­laar Martien (53) maakte leven families tot hel: ‘Horrorfilm die nog niet ten einde is’

14 mei De 53-jarige autohandelaar Martien van M., die het leven van een familie in Emmeloord en Zeist tot een hel maakte door er meerdere branden te laten stichten, moet zeven jaar de cel in. Meedogenloos, rancuneus en levensgevaarlijk, zo oordeelde de rechtbank in Utrecht vandaag over zijn daden.