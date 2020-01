Tesla ontkent 'plotselinge versnelling' auto's

Proefrit met peperdure Nederland­se Aston Martin eindigt in Spanje

20 januari De Spaanse politie heeft een man opgepakt die met een Nederlandse Aston Martin DB9 naar Spanje was gereden. Hij had de auto meegekregen voor een proefrit bij een autobedrijf in Boxtel, maar nam de testafstand en leentermijn ietwat ruim. Eerder deed hij dit al met een Mercedes-Benz.