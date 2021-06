‘Tesla Model 2 komt in 2023 en gaat minder dan 25.000 euro kosten’

De elektrische autobouwer Tesla gaat alweer een tijdje mee en het bedrijf van Elon Musk tekende onlangs het meest succesvolle kwartaal in zijn bestaan op. Tesla wil leading blijven in het segment van elektrische wagens en ziet zich daarom verplicht om ook een kleinere, goedkopere elektrische auto in het aanbod op te nemen.

Volgens Autocar is het zover in 2023. Dan zullen liefhebbers een betaalbare Tesla hatchback kunnen aanschaffen. Kostprijs: minder dan 25.000 dollar in de VS, wat, naar analogie met de andere modellen van Tesla, ongeveer zou neerkomen op dezelfde prijs voor Europa, maar dan in euro's. In deze klasse zal de nieuwe Tesla concurrenten als de Volkswagen ID.3, de Nissan LEAF en de Kia Niro EV tegenkomen.

Op dit moment is de Model 3 de instap-Tesla en tevens een van de meest verkochte elektrische auto's in Europa. Op dat succes wil Tesla verder bouwen met het nieuwe instapmodel. Met een prijskaartje van niet meer dan 25.000 euro zou de hatchback veruit het goedkoopste model van Tesla worden. Voor de Tesla Model 3 tel je minstens 48.980 euro neer, oftewel bijna het dubbele.

Om de prijs zo laag te kunnen houden, ontwikkelde Tesla een nieuwe batterijtechnologie. De accu's zouden 35 procent kleiner zijn, vijf keer meer energie produceren, het rijbereik per laadbeurt verhogen met 16 procent en tegelijkertijd de helft minder kosten. Over het rijbereik zei Elon Musk in het verleden dat minder dan 400 kilometer niet binnen de normen van Tesla valt en ‘onaanvaardbaar laag’ zou zijn.

De nieuwe telg krijgt mogelijk de naam Model 2. De Europese versie zou, samen met Model 3 en Model Y, worden gebouwd in de nieuwe Duitse fabriek bij Berlijn. Die ‘Gigafactory’ moet, na wat vertragingen, begin 2022 operationeel zijn. De capaciteit zou zo'n 500.000 auto’s per jaar bedragen als de productie op stoom is.

Volledig scherm De 'Gigafactory' van Tesla in aanbouw in het Duitse Grünheide nabij Berlijn. © Reuters

