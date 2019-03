‘Tesla mag in Duitsland geen geschatte benzinebesparing meer tonen bij Model 3'

De Wettbewerbszentrale heeft bepaald dat Tesla vanaf 20 maart niet meer zijn Model 3 mag aanprijzen met de vermelding van de geschatte kosten die kopers kunnen besparen doordat ze geen geld meer kwijt zijn aan benzine of diesel. In een voorbeeld laat de instantie laat zien dat de Duitse aankoopprijs van een versie van de Model 3 op 56.380 euro uitkomt, maar daaronder wordt meteen een lagere prijs van 51.380 euro genoemd. Kortom, Tesla stelt dat er in vijf jaar tijd een besparing van 5000 euro is te verwachten en het bedrijf berekent dat vervolgens meteen door in een verlaagde aanschafprijs.

Gezaghebbend

In bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt die geschatte brandstofbesparing direct getoond als de daadwerkelijke aanschafprijs. Voor de standaard-versie van de Model 3 moet in de basis 35.000 dollar worden betaald, maar na besparingen is dat 26.950 dollar; deze lagere prijs wordt getoond alsof het de aanschafprijs is. In Nederland is dit anders. De prijs ‘voor besparingen’, dus voordat de geschatte besparingen eraf worden getrokken, is de enige prijs die direct in beeld komt. Pas na doorklikken komt er informatie in beeld over de brandstofbesparingen.