Tesla maakt zich op om Porsche Taycan te verslaan op Nordschleife

Bij het Duitse circuit Nürburgring is een heel circus van autofabrikant Tesla neergestreken. Een mobiele garage, crew van verschillende techneuten, een ervaren coureur én een Tesla Model S bevinden zich al enkele dagen in de nabijheid van het circuit met als doel daar de Porsche Taycan te verslaan op de Nordschleife.

Tesla wil de strijd met Porsche aangaan met Model S P 100 D+ dat is voorzien van uitgebouwde wielkasten, achterspoiler, drie motoren en een supersnelle ‘Plaid’-modus. Geen standaardmodel dus. Volgens Elon Musk, baas van Tesla, gaat het hier om een zevenzitter. De auto is voorzien van maar liefst drie motoren - twee achter, één voor. Het totale vermogen is niet bekend, maar het feit dat achterop Tesla Model S P 100D+ staat, betekent ongetwijfeld dat er meer vermogen beschikbaar is dan in de ‘standaard’ P 100 D.

Omwonenden van de Nordschleife klagen ondertussen steen en been vanwege de herrie die Tesla produceert met de nieuwe Model S recordwagen. De klachten gaan niet eens over het motorgeluid van de Tesla zelf, maar over de gigantische dieselgenerator die dag en nacht draait om de Tesla van stroom te voorzien. En het einde van de overlast is nog niet in zicht. Het Tesla-circus blijft nog minimaal drie weken aanwezig op de Nordschleife.

Volledig scherm Tesla Model S P 100 D+. © Auto Motor und Sport

Testrondes

Inmiddels heeft de auto er al verschillende (test)rondjes opzitten op het parcours. Tijdens deze testronden zat niet ex-Formule 1 coureur Nico Rosberg achter het stuur, maar Thomas Mutsch, VLN-coureur en Nordschleife-expert. De komende weken staan er dagelijks oefensessies gepland met uiteindelijk op woensdag 18 september een langere sessie. Mogelijk wordt dat de dag waarop een recordpoging wordt gedaan om de Taycan van de troon te stoten.

Volledig scherm Tesla Model S P100 D+. © Auto Motor und Sport

Ronderecord

De Tesla Model S verbrak eerder deze week al een ronderecord in de Verenigde Staten. Op het circuit van Laguna Seca in Californië legde het model een ronde af in een tijd van 1.36.55 minuten - een record voor vierdeurs sedans. Daarmee versloeg de Tesla ook modellen met zeer sterke benzinemotoren.

De Tesla staat op een compleet nieuw chassis en krijgt een ‘Plaid’-aandrijflijn. Deze term is afgeleid van de film ‘Spaceballs’ en is naar verluidt de overtreffende trap van de 'Ludicrous’-stand. De Model S, X en de Roadster krijgen de aandrijving wel, de Model 3 en Model Y niet. De recordauto van de Nordschleife heeft nog meer wijzigingen. Een rolkooi bijvoorbeeld en andere wielen met enorm plakkerige Michelin Cup 2 R banden.