Tesla maakt weer winst dankzij de vieze diesels van Fiat

Het is Elon Musk weer gelukt. Voor het vierde kwartaal op rij maakt zijn Tesla winst. Ironisch genoeg kwam zijn bedrijf niet in de zwarte cijfers vanwege het maken van elektrisch auto's, maar doordat Fiat nog altijd veel vieze auto's verkoopt. Tesla verdient honderden miljoenen euro's met de verkoop van emissierechten aan Fiat-Chrysler.

Dat werkt zo: De Europese Unie stelt jaar op jaar strengere eisen aan de uitstoot van nieuwe auto's. Fabrikanten worden zo geprikkeld om schonere auto's te leveren. Dat is de reden dat er steeds meer elektrische auto's en hybrides op de markt komen. Niet iedere automaker is daar al even ver mee. Autoconcern Fiat-Chrysler heeft grote moeite om haar auto's te laten voldoen aan de strenger wordende Europese normen. Om te voorkomen dat er torenhoge boetes van de Europese Unie volgen - tot wel 1 miljard euro per jaar - heeft het bedrijf tot en met 2023 emissierechten van Tesla gekocht.

Uitstoot

Een Tesla stoot immers geen CO2 uit, maar mág dat volgens de Europese regels wel. De niet-verbruikte uitstoot is verhandelbaar en daar maakt Fiat-Chrysler gebruik van. Tesla krijgt er in totaal 1,1 miljard euro voor, maakte Fiat-Chrysler onlangs bekend. Bijna genoeg om de nieuwe Tesla-fabriek in Duitsland mee te financieren.

Ook voor een aantal Amerikaanse staten moeten autofabrikanten een bepaald percentage elektrische auto's verkopen. Wie dat nog niet lukt kan rechten kopen bij andere fabrikanten. Bij Tesla dus. Afgelopen kwartaal leverde de CO2-handel Tesla 369 miljoen euro op, waardoor het bedrijf onderaan de streep 90 miljoen euro kon boeken. Zónder het CO2-geld had Tesla afgelopen kwartaal dus 279 miljoen euro verlies geleden. De winst van het kwartaal daarvoor was ook geheel toe te schrijven aan de lucratieve boekhoudkundige truc om de uitstoot van Fiats te maskeren.

Voorsprong

Feitelijk wordt Tesla nu betaald voor de technologische voorsprong. Dit jaar zullen de inkomsten uit CO2-rechten weer hoger zijn dan vorig jaar, kondigde de financieel directeur Zachary Kirkhorn aan. Voor 2020 rekent hij op meer dan 860 miljoen euro aan inkomsten uit de verkoop van emissierechten. Dat is een eindig verdienmodel, want andere automakers zullen ook vergroenen. Maar beleggers malen er niet om. Geld is geld en Tesla is inmiddels 241 miljard dollar waard. Bijna 90 miljard euro meer dan Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld. De beurskoers van het bedrijf is sinds begin dit jaar bijna verviervoudigd.