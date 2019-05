Tesla klopt tóch aan bij beleggers en hoopt op 2 miljard euro

Musk herhaalde het afgelopen jaar meerdere keren dat Tesla geen extra kapitaal nodig heeft. Hij veranderde afgelopen week echter van toon nadat de spaarpot bij Tesla in de eerste drie maanden van dit jaar tot 2,2 miljard dollar (2 miljard euro) was geslonken, het laagste niveau in drie jaar.



Tesla moet flink investeren in zijn geplande kleinere SUV, de Model Y, en in zijn fabriek in China. Het bedrijf wil in totaal 650 miljoen dollar (580 miljoen euro) aan aandelen en 1,35 miljard dollar (1,2 miljard euro) aan converteerbare obligaties ophalen. Musk is bereid zelf 10 miljoen dollar (9 miljoen euro) aan aandelen op te kopen.



De Amerikaanse autofabrikant sloot het afgelopen kwartaal af met verlies. Naar eigen zeggen had dat te maken met ‘onvoorziene omstandigheden’, waardoor minder voertuigen van de band rolden dan gepland.