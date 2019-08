Tesla-fan laat contactsleutel Model 3 in onderarm implanteren

Dat Tesla's geen conventionele contactsleutels nodig hebben, is al langer bekend. Een sleutelkaart met chip volstaat om de auto te ontsluiten en starten. In de Verenigde Staten vond ene Amie DD dit toch nog teveel gedoe en dus besloot ze om de chip uit de sleutelkaart te halen en deze te laten omhullen met biopolymeer. Vervolgens liet ze deze aanbrengen onder haar huid.

Het creëren van een bionische arm was wel moeilijker dan ze had gedacht. De antenne van het Model 3 pasje loopt namelijk langs de buitenkant van de kaart. Om het geheel los te krijgen, moest ze de pas oplossen in aceton. Nou maar hopen dat ze haar geliefde auto niet snel total loss rijdt, want het is nog allerminst zeker of ze de geïmplanteerde chip ook kan gebruiken als ze een nieuwe auto koopt.