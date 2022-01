Tesla-eigenaar vindt ‘slimme’ manier om accu op te laden

Alweer auto in vlammen op in Oss, derde in korte tijd

Aan de Doctor Hoebenstraat in de Schadewijk in Oss is een auto uitgebrand. Het voertuig ging in vlammen op rond 02.15 uur in de nacht van zondag op maandag. De brandweer kon de cabriolet niet meer redden. Het is voor de derde maand op een rij dat het misgaat in dit deel van de Schadewijk.

20 december