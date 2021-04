Tesla-eigenaar die elektrische Ford ook mooi vindt met de dood bedreigd

De bedreigingen begonnen toen ene Jace Craft-Miller zijn nieuwe Mustang Mach-E First Edition ophaalde. De 29-jarige verkoopprojectmanager uit Ohio schreef op Twitter: ,,Er zijn allemaal Tesla-fanboys die contact met me opnemen en zeggen hoe erg ze de Mach-E haten.” Rodriguez antwoordde: ,,Ik heb doodsbedreigingen ontvangen toen ik schreef hoeveel plezier ik beleef aan de Mach-E.”

Elon Musk

Rodriguez zei dat hij vooral gealarmeerd was door opmerkingen op de privé-Facebook-pagina van Tesla Owners Worldwide, die zo'n 87.500 leden telt. Een lid had Rodriguez’ gunstige Mach-E-recensies op de site gezet en dat ontketende een stortvloed aan negatieve reacties. ,,Een daarvan luidde: ‘Ik hoop dat de auto de controle verliest en crasht.’ Of: 'die auto gaat de fik in als je ermee rijdt‘”, aldus Rodriguez. Ook ontving hij naar eigen zeggen een privé-bericht met de boodschap: ‘Ik weet hoe je Tesla eruitziet. Als ik de auto zie...‘

Volgens Rodriguez was 65 procent van de commentaren negatief. ,,Er werd gesuggereerd dat ik betaald werd door Ford et cetera.” Volgens de ervaren analist John McElroy, gastheer van het Amerikaanse programma ‘Autoline After Hours’ zijn sommige Tesla-eigenaren fanatieke aanhangers van het merk en van Elon Musk. ,,In hun ogen zijn ze bezig met een messiaanse missie om de planeet te redden. Iedereen die niet voor hen is, is tegen hen.”