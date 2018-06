Tesla bouwt Model 3 in een tent naast de fabriek

Om de productiedoelen te halen, startte Tesla onlangs een derde productielijn op. Niet in de fabriek, maar in een tijdelijke tentstructuur daarbuiten. De tent is in drie weken tijd gebouwd. Tesla's vestiging in Fremont was ooit eigendom van GM en Toyota. Op het hoogtepunt werden hier meer dan 8.200 auto's per week geassembleerd. Tesla heeft tot nu toe altijd moeite gehad om 5.000 eenheden per week te halen.