Tesla blokkeert compleet op snelweg: ‘Dit kan iedereen met elektrische auto overkomen’

Hoewel alle elektrische auto's een manier kennen om de auto in neutraal te krijgen, is daarbij meestal een vereiste dat de auto ten minste gedeeltelijk functioneel is om toegang te krijgen tot de bedieningselementen. Ford en Tesla bieden bijvoorbeeld toegang via het aanraakscherm, wat betekent dat deze het wel moet doen. Puccinelli wilde in de handleiding opzoeken wat te doen, maar toen hij de deur achter zich dichtsloeg, verloor hij de hoofdstroom naar de middenconsole in de auto en dus de mogelijkheid om naar de handleiding te kijken.

Hij had gelukkig zijn telefoon, maar in de VS is Tesla-ondersteuning langs de weg alleen beschikbaar via een chatfunctie. Ook problematisch volgens techsite The Next Web is dat je het risico loopt dat de reparatiekosten niet vergoed worden wanneer je geen gebruik maakt van een door Tesla geautoriseerde service. Verder is het vervoeren van een muurvast staande Tesla ingewikkeld. Je loopt het risico de motoren te beschadigen wanneer de auto wordt versleept.