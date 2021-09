Tesla-bestuurder vindt dat hij harder mag rijden op snelweg: ‘Ik stoot niets uit’

Automobi­lis­ten mopperen over drukte op wegen rond Rotterdam, maar we zijn gewoon weinig meer gewend

24 september Ondanks het thuiswerken wordt het drukker en drukker op de snelwegen rond Rotterdam, en dat zorgt als vanouds voor gemopper onder automobilisten. Maar blijkbaar zijn we weinig meer gewend, want in vergelijking met vroeger zijn de files in de spits wel degelijk flink afgenomen. ‘Het is een gevoelskwestie.’