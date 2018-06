Tesla-batterijen vlogen vijf dagen na ongeval opnieuw in brand

Het ging de afgelopen maanden al twee keer mis in de Verenigde Staten. In mei vatte een Tesla twee keer spontaan vlam na een ernstig ongeval in Florida, waarbij twee doden vielen en een ander slachtoffer zwaargewond raakte. Ooggetuigen zagen hoe de Model S al tijdens het ongeval in brand vloog. De brandweer was er snel bij om te blussen, maar tijdens het transport van het wrak vlogen de batterijen opnieuw in brand en later gebeurde dat nog een keer in de opslagplaats. Bij een ander ongeval in Californië vlogen de batterijen zelfs vijf dagen na het incident opnieuw in brand.