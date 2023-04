Tesla aangeklaagd om intern verspreiden video-opnames in auto’s van klanten

Aanleiding voor de rechtszaak is onderzoek van persbureau Reuters, dat meldde dat medewerkers van Tesla toegang hebben tot videobeelden die de camera’s in de wagens opnemen. Die soms intieme of gênante video’s werden vervolgens binnen het bedrijf verspreid .

Naakte man

De opnames lopen uiteen van een naakte man die naar een Tesla loopt tot incidenten in het verkeer. Sommige beelden werden voorzien van commentaar, voordat deze in groepschats werden verspreid, meldde Reuters eerder. Op één van de video’s schept een Tesla een kind op een fiets. Die beelden verspreidden zich al snel door een Tesla-kantoor in Silicon Valley, staat in de aanklacht.