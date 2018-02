Teruggevonden: het kerstcadeau van Beatrix voor Claus

De Porsche die Prins Claus in 1965 kreeg als kerstcadeau van Beatrix, heeft deze week op een veiling 95.000 euro opgebracht. Tot 20 minuten voor de veiling was onduidelijk dat de auto zo'n rijke geschiedenis heeft.

Eigenaar Bodie Hage van Real Art on Wheels verdiepte zich kort voor de veiling nogmaals in de datakaart van de wagen en keek plotseling heel vreemd op. ,,Ik wist wel dat de auto op kerstavond door een vrouw aan haar man was geschonken, maar toen zag ik opeens Soestdijk, Claus van Amsberg", aldus Hage tegenover RTL Z. ,,Toen pas had ik door dat deze auto van de vader van onze koning is geweest.”

Volledig scherm Het interieur zit er nog piekfijn uit © RM Sotheby's

Nadat Claus de 912 op kerstochtend op de oprit vond, heeft hij nog ruim twee decennia plezier van het voertuig gehad onder het kenteken 94-47-AE. Uiteindelijk was de tweede eigenaar een zekere meneer Grooters uit Hengelo. Hij liet de auto op zijn naam zetten op 30 september 1986. In maart van 1987 had de Porsche 46.597 kilometer gereden en werd hij gecoat om oxidatie tegen te gaan. De auto, met als originele kleur het KLM-achtige Golfblau, is ook ooit overgespoten in de kleur Schieffergrau.

Volledig scherm In het motorcompartiment zijn de sporen van de tijd wel duidelijk te zien © RM Sotheby's

Twee jaar later werd hij geparkeerd in een garage in Amsterdam. Onlangs is de auto opnieuw ontdekt, nadat hij dertig jaar had stilgestaan. Op de kilometerteller staat slechts 50.137 kilometer. De Porsche 912 is optisch amper te onderscheiden van een 911. Feitelijk gaat het dan ook om dezelfde auto, behalve dan dat deze is voorzien van een viercilinder motor van Volkswagen, waardoor de 912 goedkoper en minder snel was dan zijn beroemde grote broer, de 911.

Volledig scherm © RM Sotheby's

In de catalogus van Sotheby’s werd nog met geen woord gerept over de deftige afkomst van deze Porsche. Het zal er ongetwijfeld toe geleid hebben dat de opbrengst uiteindelijk hoger was dan vooraf werd gedacht. De Porsche is uiteindelijk afgehamerd voor €80.000 terwijl de vooraf geschatte opbrengst €40.000-70.000 bedroeg. De koper van de auto, een Nederlander, moet de wagen nog wel laten restaureren. ,,Hij heeft dertig jaar stil gestaan, dus ze moeten ‘m goed nakijken", aldus Hage tegenover RTL Z. ,,Als dat is gedaan, wordt de auto nog veel meer waard. Maar hij is nu al uniek. Ik denk dat dat koninklijke tintje ook wel zorgde voor de hoge prijs."