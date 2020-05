Te koop op eBay: Concorde-straalmotor voor als we straks weer overal 130 km/u mogen

Op e-Bay wordt een complete Rolls-Royce turbojetmotor te koop aangeboden, die afkomstig is van een echte Concorde. En dat voor slecht 666.000 euro. Het wachten is op iemand die ‘m achterop een auto, tractor of dragracer monteert.

Er is alleen één probleem. De motor gaat vergezeld van een document van British Airways waarin wordt bepaald dat de straalmotor alleen statisch mag worden gebruikt, maar dat lijkt ons een niet onoverkomelijke horde. Mogelijk is het document alleen bedoeld om de vliegmaatschappij te vrijwaren bij eventuele ongelukken. De motor, die officieel Olympus 593-610 heet, produceerde in de Concorde met ingeschakelde naverbrander 38.000 pond stuwkracht. Dat is meer dan twee keer zoveel als de motor van een Boeing 707 uit die tijd.

1549 km/u

De Concorde haalde hierdoor een snelheid van 1549 km/u, waardoor het mogelijk was om in drie uur van Londen en Parijs naar New York te vliegen. De motor is 5,4 meter lang, 1,5 meter hoog en weegt 3500 kilogram en was een echte operationele motor was in een Concorde en wel voor het exemplaar dat momenteel in het Seattle’s Museum of Flight staat.

