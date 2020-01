Te koop: de Audi 80 cabriolet van prinses Diana

Diana reed met deze specifieke Audi 80 Cabriolet op het hoogtepunt van haar populariteit en het werd in die periode een van de meest gefotografeerde auto’s ter wereld. Audi gaf later toe dat de verkoop van het model verdubbelde vanaf het moment dat Diana voor het eerst werd gezien in hun cabriolet.

Het leidde destijds tot controversie, want een Duitse cabriolet was niets voor iemand van het Britse koningshuis, zo luidde de opinie. Een Britse auto was veel beter geweest. Niettemin was Diana zeer blij met haar Audi en ze reed er bijna 10.000 kilometer mee met haar zonen William en Harry op de achterbank.

Inmiddels is de waarde van de auto vooral gebaseerd op de status van de auto als vervoermiddel van een beroemdheid dan op de auto zelf. Toch bevindt de Audi zich in een prachtige staat, met slechts zo'n 35.000 kilometer op te teller. De auto is voorzien van een 2,3-liter vijfcilinder motor die 133 pk sterk is en een koppel heeft van 186 Newtonmeter heeft. Het blok is gekoppeld aan een viertraps automatische transmissie.

Na het overlijden van Diana werd de Audi 80 Cabriolet verkocht en maakte deel uit van verschillende privécollecties. De Audi 80 gaat op 28 maart onder de hamer tijdens de Practical Classics Classic Car and Restauratie Show Sale in Birmingham. De auto brengt naar verwachting tussen de 40.000 en 50.000 euro op, wat het tot een van de duurste Audi's 80 aller tijden zou maken. In 2016 en vorig jaar is de auto ook al eens geveild.