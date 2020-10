Te hitsig om zuinig te rijden: Cupra Leon plug-inhybride

RIJ-IMPRESSIEDe Seat Leon is nu ook te koop als plug-inhybride, maar komt als Cupra op de markt. Wat is de Cupra Leon plug-inhybride voor auto? Een zuinige hot hatch of een spaarvarken dat een wild zwijn wil zijn?

Cupra is een merk dat nog bouwt aan zijn identiteit. Nadat het in 2018 meer werd dan een achtervoegsel voor sportieve Seat-modellen, gebeurde er aanvankelijk niet zoveel. Bij de sterkste versies van de Seat Ateca en de Seat Leon werd – kort door de bocht – het Seat-logo vervangen door een Cupra-logo en dat was dat. Inmiddels is bekend dat het merk op twee pijlers is gebouwd: sportiviteit en elektrificatie. Cupra wil exclusiever zijn dan Seat, maar ook weer geen merk zijn voor de happy few.

Onlangs maakten we kennis met de Cupra Formentor, de eerste Cupra die niet is afgeleid van een bestaand Seat-model. Dat betekent niet dat alle nieuwe Cupra’s vanaf nu compleet nieuw ontwikkeld worden. Zo komt de plug-inhybrideversie van de nieuwe Seat Leon als Cupra op de markt. Begrijpt u het nog?

52 elektrische kilometers

Voordat we gaan rijden, eerst wat technische gegevens. De Cupra Leon plug-inhybride wordt geleverd als hatchback en als stationwagon (Sportstourer). De laatste staat in november bij de dealer, de hatchback rond de jaarwisseling. De belangrijkste ingrediënten van de Cupra Leon plug-inhybride zijn een 1,4-liter TSI-motor (150 pk), een elektromotor (115 pk), een zestraps DSG-transmissie met dubbele koppeling en een accupakket van 12,8 kWh. De aandrijflijn is bekend van de Volkswagen Golf GTE en levert precies evenveel vermogen: 245 pk.

Puur op de elektromotor kan de Cupra Leon 52 kilometer volledig elektrisch rijden. De accu opladen duurt vier uur aan de laadpaal aan de weg en zes uur als je het thuis via het stopcontact doet. Een snellaadfunctie heeft de Cupra Leon niet. Je kunt dus niet onderweg je auto vlug opladen terwijl je jezelf ondertussen trakteert op koffie met een tankstationkroket.

Volledig scherm © Cupra

Prijzen zijn niet exact bekend, maar liggen in de buurt van de Golf GTE, die 42.610 euro kost. De prijs van de Sportstourer zal meer aanschurken tegen de 45 mille. Bijtellingsvoordeel is er niet te halen op plug-inhybrides, je betaalt de volle mep van 22 procent. Particulieren worden wel gematst: de wegenbelasting gaat door de helft. In 2021 staat de Cupra Leon ook met alleen een benzinemotor in de prijslijst, met vermogens tot maximaal 310 pk.

Kunstmatig geluid

Achter het stuur oogt alles vertrouwd. Het dashboard van de Leon kreeg koperkleurige Cupra-accenten en het sportstuur werd bekleed met koeienhuiden. Op het stuur is – net als bij de Cupra Formentor – een knop geplaatst waarop het Cupra-logo prijkt en waarmee je verschillende rijprogramma’s kunt kiezen. Een knipoog naar Porsche, dat zijn modellen ook uitrust met zo’n knop vol sportieve verwachtingen.

In de Comfort-stand leg je gemoedelijk je dagelijkse kilometers af. Druk je nog een keer op de knop, dan wordt het motorgeluid in de Sport-stand al dieper en gaan de schokdempers een tandje steviger. De Cupra-stand geeft je het meest het GTI-gevoel. Om het verschil tussen de stille elektromotor en de verbrandingsmotor met zijn opdringerige bariton niet te groot te maken, heeft Cupra een kunstmatig geluid gecomponeerd als alleen de elektromotor aan het werk is. Een plensbui voor het onweer losbarst.

De techniek werkt goed samen: de elektromotor en de verbrandingsmotor ondersteunen elkaar waar dat kan, en zwijgen ook als dat nodig is. Boven de 130 km/u doet de verbrandingsmotor bijvoorbeeld in z’n eentje het werk. In de stad kun je dan weer beter van de elektromotor gebruikmaken, bijvoorbeeld om je kinderen uitstootvrij naar school te brengen. One pedal driving, remmen door het gaspedaal los te laten, is niet mogelijk bij de Cupra Leon plug-inhybride. Daarvoor remt hij niet genoeg af op de elektromotor. Wel kun je energie in het accupakket bewaren voor je laatste kilometers in stadsverkeer.

Zuinigheid of sportiviteit?

In de perfect zittende sportstoelen en in de sportieve Cupra-stand krijg je het meest het hot hatch-gevoel dat het merk Cupra zo graag wil bieden. De besturing is direct, de motor brult onbeschaamd en de DSG-transmissie schakelt precies op de juiste momenten. Als je wilt, kun je dat ook zelf doen via peddels aan het stuur.

Dat sportieve karakter is tegelijk het manco van de Cupra Leon. Hij is te hitsig voor een zuinige rijstijl, waarmee je volgens de WLTP-verbruiksnormen 1 op 60 kunt halen. Als je een plug-inhybride koopt omdat je graag zo zuinig mogelijk wilt rijden, is de Cupra Leon misschien niet de juiste keuze en kun je beter een Toyota Prius kopen. Of een Seat Leon 1.5 eTSI (een mild hybrid), die 10.000 euro goedkoper is en waarmee je ook heel zuinig kunt rijden.

