Tanken in Duitsland plots prijzig: CO2-heffing maakt rondje naar de pomp over de grens duurder

Wie over de grens in Duitsland wil tanken, moet dieper in de buidel tasten. Brandstof in Duitsland is met ingang van 1 januari duurder geworden, doordat de Duitse overheid een CO 2 -heffing op benzine, diesel, gas en stookolie heeft ingevoerd.

Meestal blijft het lonen om iets verder te rijden naar de pomp, zeker voor Nederlanders die dicht bij de grens wonen. Soms is het verschil met de Nederlandse brandstofprijs echter verrassend klein. In Duitsland kan de brandstofprijs bij één pompstation door de dag heen veranderen, dus moeten brandstof-forenzen uitkienen op welk moment ze gaan tanken. ’s Ochtends is het vaak duurder dan in de avonduren.

We rijden sowieso minder door corona

Jan Pieter de Wilde, commercieel directeur bij Kuster Olie in Babberich ziet nog geen verschil door de nieuwe milieubelasting op brandstoffen in Duitsland. Kuster heeft meer dan dertig tankstations in de Achterhoek, Liemers en het Duitse grensgebied. ,,Het prijsverschil is nog steeds groot”, zegt hij. ,,We merken wel dat er minder door Nederlanders in Duitsland wordt getankt, maar dat heeft alles te maken met corona. Mensen werken thuis, zijn minder mobiel en een grote groep mensen gaat simpelweg de grens niet over door de oproep van de overheid. De situatie is vergelijkbaar met maart afgelopen jaar, toen we voor het eerst in lockdown gingen. Daar verandert die milieubelasting nu niets aan.”

Quote We rijden niet of althans veel minder William Elbers, Tankstation ’t Meertje in Ubbergen

Ook na invoering van de CO 2 -heffing is de benzine in de Duitse grensstreek gemiddeld nog 10 tot 15 cent per liter goedkoper dan bij de concurrentie in Nederland. De diesel is er nu ongeveer even duur. De tankstations in de Nederlandse grensregio merken er voorlopig niks van, maar dat komt waarschijnlijk dus vooral door corona. ,,We rijden niet of althans veel minder”, zegt William Elbers van tankstation ’t Meertje in Ubbergen. Ook is bij veel Nederlanders nog niet doorgedrongen dat het tanken in Duitsland duurder is geworden.

Betalen voor klimaatplannen

In Nederland zit de CO 2 -heffing onder meer in de bpm, de belasting die je betaalt als je een auto koopt. Hoe meer CO 2 je auto uitstoot, hoe hoger de heffing. In Duitsland wordt de heffing via de brandstof binnengehaald: 7 cent op een liter benzine en 8 cent op een liter diesel.



In 2026 komt er nog eens een verhoging van 9 tot 15 cent per liter bovenop, zo is de bedoeling. Duitsland wil hiermee zijn klimaatplannen bekostigen. Die kosten van de Energiewende worden geschat op 55 miljard euro. Duitsland wil geen schulden aangaan voor het verduurzamen van huizen en het verkeer, maar ze direct uit de heffing betalen.

Quote Misschien dat Nederland­se dieselrij­ders over een maand of zo de moeite niet meer nemen om naar Duitsland te gaan omdat de diesel hier net zo duur is William Elbers, Tankstation 't Meertje in Ubbergen

Meestal blijft het lonen om toch iets verder te rijden naar de pomp, maar soms is het verschil met de Nederlandse brandstofprijs verrassend klein. In Duitsland kan de brandstofprijs bij één pompstation door de dag heen veranderen. Zo betaalden klanten van Argos in Kranenburg om 10.00 uur woensdagochtend 152,9 eurocent voor een liter E5-benzine, gewone super dus. Daarmee was het Gulf-tankstation in Millingen, net aan de andere kant van de grens, plots een halve cent goedkoper: 152,4 per liter. Op woensdag stunt Gulf altijd. Overigens daalde de prijs bij Argos in de loop van de dag weer naar 144,9. Nog steeds een groot verschil met de 120,1 die vorige week nog op de zuil stond vermeld.

Altijd rustig in januari

Laura Wellen van de Argos Tankstelle Wyler, net over de grens bij Nijmegen, merkt nog niks van de verhoging. ,,Het is in januari altijd rustig. We kunnen er pas over een maand iets van zeggen; of de dieselrijders dan in Nederland blijven.” Overigens komt de meerderheid van de klanten naar dit tankstation om benzine te tanken of sigaretten te kopen.



William Elbers van tankstation ‘t Meertje in Ubbergen heeft nog geen nieuwe teruggekeerde klanten gezien vanwege de Duitse prijsverhoging. Hij zit al sinds 2014 in een ongelijke concurrentiepositie. ,,Toen kregen we een accijnsverhoging voor de kiezen, waardoor tanken in Duitsland veel goedkoper werd. Dat is in de jaren negentig van de vorige eeuw ook al eens gebeurd. Toen kregen de tankstations in de grensregio compensatie van de overheid. Maar in 2014 niet.”

Vijftig procent minder omzet

Elbers heeft sindsdien 50 procent minder omzet. Hij vangt dat op door minder personeel in te zetten, meer aandacht te besteden aan de verkoop van andere producten in de shop (Duitse broodjes, asperges, mondmaskers) en door de kosten sterk terug te dringen. ,,Vroeger kwamen de Duitsers hier diesel tanken, want die was in Nederland goedkoper. Dat was een beetje compensatie voor al die Nederlanders die in Duitsland benzine gingen tanken. Maar sinds 2014 komen de Duitse dieselrijders dus ook niet meer. Misschien dat Nederlandse dieselrijders over een maand of zo de moeite niet meer nemen om naar Duitsland te gaan omdat de diesel hier net zo duur is, maar het duurt altijd een tijdje voordat de knop in de hoofden van de mensen omgaat.”

