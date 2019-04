Suzuki Swift (2005 - 2010): sportieve stadsauto

Aankoopadvies Suzuki Swift (2005 - 2010)

• De remmen kunnen nog weleens piepen. Bij een proefrit even een paar keer goed afremmen en daarna pas kijken of de remmen een piepend geluid voortbrengen.

• De rubbers van de draagarmen (waaraan ze zijn opgehangen) kunnen behoorlijk snel afslijten.

• Controleer de ruitenwissers. Deze kunnen nog weleens haperen. Een nieuw setje wissers kan soelaas bieden.

• Meer vervelend dan echt een defect is de achteruitrijd-versnelling. Het kan erg lastig zijn om de versnellingspookknop in zijn achteruit te zetten.

• Afwerkingsmisser(tje)s in het interieur. Er kan wat kraken, rammelen en piepen dat het een lieve lust is met name tijdens de wintermaanden.

• De banden achter zijn vaak ‘gecupt’, dus niet gelijkmatig afgesleten. Dat komt door een verkeerde sporing van de achterwielophanging.

• De bestuurderstoel kan erg kraken. Hoeft niet direct een issue te zijn, maar vervelend is het soms wel. Beetje WD40 kan wonderen doen.

Aanbod en prijzen

Van deze generatie Suzuki Swift staan zo’n 350 stuks te koop op AutoTrack.nl. De Suzuki Swift is geleverd met een driedeurs carrosserie of een variant met vijf deuren. De driedeurs zijn duidelijk minder vaak verkocht dan de vijfdeurs versie. Ze zijn heel erg zeldzaam, maar er zijn Suzuki Swifts verkocht met een dieselmotor. Dat is de Swift 1.3 DDIS, het is in feite 1.3 dieselmotor van Fiat. Ze staan te boek als zeer zuinig, doch lawaaiig.

De goedkoopste Swift van deze serie vind je voor iets meer dan 2 mille. Voor dat geld heb je zonder uitzondering een Swift met zeer veel ervaring, denk aan minimaal 250.000 km. De duurste exemplaren zitten zo rond de 10 mille. Dat zijn luxe 1.5 Exclusive’s met weinig kilometers en een automaat of juist een sportieve Swift Sport. Ongeveer tweederde van alle Swifts is uitgerust met airconditioning.

Profiel

De Suzuki Swift is een begrip in de categorie kleine stadsautootjes. Het was de standaardkeuze voor eenieder die zich droog en betrouwbaar diende voort te bewegen. De Swift is in Nederland sedert 1983 leverbaar. In die tijd zijn er eigenlijk niet eens zo gek veel generaties geweest. De eerste kwam in 1983, die hield het uit tot 1988. De tweede generatie was een absoluut succesnummer, want deze was van 1988 tot 2003 onverminderd populair.

In de tussentijd had Suzuki naast de Swift nog meer compacte auto’s. Waar de vorige Swift nog doelmatig en pretentieloos was, mocht de derde generatie Swift wel ietsjes spannender. Die auto kwam in 2005 op de markt, een jaar nadat de vorige Swift van het toneel verdween. Met een schuin oog werd er gekeken naar het succes van de Mini. Niet zozeer door gebruik te maken van retro-styling, dat was namelijk niet het geval. Wel werden er elementen toegepast, zoals het optioneel witte dak en een vrij grote keuze qua accessoires, puur voor de aankleding.

De Swift was leverbaar met vier verschillende motoren, alle viercilinders. De instapper was de 1.3 met 92 pk, wat vrij pittig was voor deze klasse. De 1.5 leverde met 102 pk niet eens zo gek veel meer vermogen. Wel was deze motor onderin (dat wil zeggen: bij lagere toeren) beter bij de les. Er was een diesel beschikbaar van Fiat. Dat kwam omdat zowel Suzuki als Fiat samenwerkten met General Motors.

In 2006 verscheen de leukste variant, de Swift Sport. Dit was niet zomaar een Swift met een iets grotere motor, maar een zeer geslaagde warme hatchback. Het was de spirituele opvolger van de Swift GTI uit de jaren 80. Niet zo snel en heftig als zijn concurrenten, maar bovengemiddeld vermakelijk. De Swift Sport had onder het motorkapje een 1.6 dubbelnokker liggen met zestien kleppen in totaal. Het blokje maakt met graagte toeren en levert bij maar liefst 6.800 toeren 125 pk, terwijl de maximale hoeveelheid Newtonmeters (148 stuks) pas loskomt bij 4.800 toeren.

De Swift Sport woog iets meer dan een ton, dus met de prestaties zat het wel snor. Een 0-100 km/u sprinttijd van 8,9 seconden en een topsnelheid van 200 km/u is geenszins langzaam, maar de auto voelde sneller aan dat de cijfers suggereerden.

Suzuki heeft nooit echt een facelift doorgevoerd met de derde generatie Swift. Het model viel direct in de smaak. In 2010 stond de opvolger klaar om het stokje over te nemen. Qua uiterlijk was duidelijk dat Suzuki weinig afweek van het beproefde recept. De inmiddels vijfde generatie Swift is nog overduidelijk gestileerd naar dit type dat van 2005 tot 2010 werd geleverd.

