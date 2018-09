Suzuki sjoemelde in Japan met uitstoot-test

In totaal ging het om 6.438 auto's voor de Japanse markt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen binnen het bedrijf op de hoogte waren van de vervalste gegevens. Suzuki zegt dat er geen grote afwijkingen zijn in de daadwerkelijke uitstoot en het verbruik van de auto's en roept ook geen wagens terug.



Twee jaar geleden moest Suzuki ook al toegeven in de fout te zijn gegaan met het testen van brandstofverbruik. Toen had het bedrijf 2,1 miljoen auto's op de verkeerde manier getest. Branchegenoot Mitsubishi was Suzuki daarin voorgegaan.