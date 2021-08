Subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s is leeg

De 13,5 miljoen euro subsidie die de Nederlandse overheid dit jaar beschikbaar stelde voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s, is op. Er maakten 6750 particulieren gebruik van de regeling. Vorig jaar was de subsidiepot voor occasions kleiner, maar die raakte toen niet op.

Het aanbod aan tweedehands elektrische auto’s stijgt, waardoor de subsidiepot voor het aflopen van het jaar is uitgeput. Volgens de overheid komen er ook steeds meer ‘jonge elektrische auto’s uit het buitenland’ beschikbaar op de tweedehandsmarkt. Van de gebruikte auto’s die met subsidie zijn aangeschaft, is veertig procent maximaal één jaar oud. Een kwart is minder dan vier jaar oud. Via de regeling krijgen kopers 2000 euro subsidie bij de aanschaf van een tweedehands elektrische auto.

De subsidieregeling voor elektrische auto’s ging per 1 juli 2020 in. Er is ook subsidie voor de aanschaf van nieuwe auto’s, maar die pot was al na een week leeg. Ook de pot van 2021 was vorig jaar al grotendeels vergeven, omdat er een doorschuifregeling was voor mensen die buiten de boot vielen. Die regeling is stopgezet omdat de regering het niet wenselijk vond dat de subsidie voor het begin van het nieuwe jaar al opging.

Volgend jaar is er 18,3 miljoen euro subsidie beschikbaar

Vorig jaar werd de subsidie voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s niet volledig gebruikt. Toen maakten 3000 particulieren daar gebruik van, terwijl er budget was voor 3600 aanvragen. Dat kwam vermoedelijk door het beperkte aanbod. Ook dit jaar heeft het relatief lang geduurd voordat de subsidiepot op was. Volgend jaar is er 18,3 miljoen euro aan subsidiebudget voor tweedehands EV’s beschikbaar.

In totaal is er tot aan 2025 een bedrag van 252 miljoen euro gereserveerd voor subsidie bij de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s. De regering wil daarmee consumenten stimuleren om hun brandstofauto te vervangen. De subsidie is beschikbaar voor volledig elektrische auto’s met een actieradius van minimaal 120 kilometer en een catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro. Jaarlijks neemt de subsidie die consumenten krijgen af. Voor nieuwe auto’s is dat volgend jaar 3700 euro en in 2025 is dat nog 2550 euro. Er rijden momenteel bijna 200.000 elektrische personenauto’s rond in Nederland, aldus de overheid

