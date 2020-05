Stofzuigerfabrikant Dyson maakte elektrische auto tot een mislukking

De 73-jarige James Dyson pompte 2,8 miljard euro in project N526, de codenaam voor de eerste elektrische auto van Dyson. De plannen zagen er veelbelovend uit: de wagen had plaats voor zeven personen en een actieradius van 1000 kilometer. Ondanks een gewicht van 2,6 ton zou hij in amper 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur sprinten. Helaas moesten de plannen in de koelkast en later verdwenen deze zelfs in de vuilnisbak.

,,Om het project rendabel te maken, moest de auto 167.000 euro kosten”, bekent Dyson. Alleen daardoor werd al snel duidelijk dat Dyson niet zou kunnen opboksen tegen de Tesla’s van deze wereld. De Dyson vertoont wel wat overeenkomsten met een Tesla Model X. Beide auto's zijn zevenzits SUV's. Maar de Dyson is langer en hoger en zou qua design eerder een nieuwe Range Rover kunnen zijn. In het interview met The Sunday Times zegt James Dyson verdrietig te zijn over het mislukken van zijn ambitieuze project: ,,Het is een enorme teleurstelling. Maar ons leven is nu eenmaal vol risico's en mislukkingen. We proberen dingen uit en falen soms. Het leven is niet gemakkelijk.‘’