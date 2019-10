Stiekem onderweg met de nieuwe Skoda Octavia: ruime gezinsauto wordt chic

De onthulling van de vierde generatie Octavia volgt twee weken na de lancering van de Volkswagen Golf 8. De onderhuidse overeenkomsten zijn groot. Zo krijgt ook de Octavia mild-hybride techniek om het verbruik te drukken. Hierbij helpt een kleine elektromotor de verbrandingsmotor. Er staan ook twee plug-in hybrides op het programma: een zuinige met 204 pk en een sportieve met 245 pk – net als bij de Golf 8.

Rijden in de nieuwe Octavia voelt vertrouwd aan. De ruime stationwagon ligt stevig op de weg en absorbeert oneffenheden zonder slag of stoot. De besturing is licht maar voorspelbaar, waardoor je de forse gezinsauto eenvoudig door scherpe bochten en krappe doorgangen wurmt. Goede geluidsisolatie zorgt voor een aangename rust aan boord.

De 1.5 TSI benzinemotor en 2.0 TDI dieselmotor zijn ruimschoots op hun taak berekend. Ook met vier volwassenen aan boord zitten we in Toscane heuvelopwaarts nooit om kracht verlegen. Dat mag ook wel, want dit zijn nogal forse motoren. Nog even afwachten of in het Nederlandse, vlakke polderlandschap de 1,0 liter benzinemotor met 110 pk en de 115 pk sterke instapdiesel krachtig genoeg zijn.

Luxe

Van oudsher zijn de verschillen tussen de Octavia en de Golf subtiel. Skoda hecht meer waarde aan ruimte en praktische oplossingen, terwijl Volkswagen kiest voor een luxere uitstraling en een bijpassend prijskaartje. Achter het stuur van de nieuwe Octavia rijst de vraag waarom je nog zou ‘upgraden’ naar een Golf. De luxe uitstraling waar dat model bekend om staat, treffen we hier ook aan.

Zo is de bediening van de DSG-automaat met dubbele koppeling ronduit chic: geen grote plastic hendel op de middentunnel, maar een slanke keuzeschakelaar. Voor Octavia’s met een handbak blijft alles bij het oude: een vertrouwde schakelpook die soepel door de versnellingen beweegt.

Swipen

De tweede fraaie verandering is het vrijstaande beeldscherm op het dashboard. Elke Octavia krijgt op z’n minst een 8,25 inch touchscreen met een fysieke draaiknop voor het volume. In de door ons gereden testauto’s zit het grotere 10 inch scherm zonder draaiknop. Je regelt het volume van de radio met een veegbeweging op een strook ónder het touchscreen. Een swipe naar rechts voor harder, een veeg naar links voor zachter. Als je vinger uitschiet omdat je over een drempel rijdt, blaas je niet je trommelvliezen op. Het swipen werkt op zich prima, maar voelt toch een beetje als een gimmick.

De temperatuur regel je trouwens ook met het touchscreen. De klimaatbeheersing is een ‘slim’ systeem, dus als je koude voeten hebt, kun je ook simpelweg op de knop ‘Ik heb koude voeten’ drukken.

Stuur met twee spaken

Het derde onderdeel waarop de ontwerpers zich hebben uitgesloofd, is het stuur. Het heeft slechts twee spaken, ziet er fraai uit en houdt lekker vast. Onder elke duim zit een verchroomd draaiwiel dat uitnodigend glimt. Met deze draaiwieltjes bedien je het nieuwe digitale instrumentarium met vier weergave-opties en de rijhulpsystemen. Collision Avoidance Assist, oftewel het systeem dat botsingen moet voorkomen, helpt in gevaarlijke situaties om andere weggebruikers te ontwijken, door de stuuruitslag te vergroten. Exit Warning waarschuwt de bestuurder bij het uitstappen voor auto’s en fietsers die van achter naderen. Tevens is dit de eerste Octavia leverbaar met led-matrix koplampen die tegenliggers niet kunnen verblinden.

Handige oplossingen

Skoda staat bekend om zijn Simply Clever-oplossingen; handigheidjes die het leven van de automobilist makkelijker maken. De paraplu in het portier en de ijskrabber achter de tankklep zijn bekende voorbeelden. Nieuw bedacht voor de Octavia zijn de hoog geplaatste USB-poort bij de binnenspiegel – bedoeld voor een dashcam. Op de achterkant van de voorstoelen zit een groot opbergvak met daarop een nieuw, extra vakje voor een telefoon. Voortaan is de Octavia ook uit te rusten met het slaappakket, een set van comfortabele hoofdsteunen voor de achterbank en een deken.

Gluren

Blijft de vraag: wat zit er onder de kleurrijke camouflage? Op 11 november zien we de nieuwe Octavia pas in volle glorie. Maar in een ruimte waar camera’s en telefoons verboden zijn, mogen wij alvast even gluren. We zien een scherp gelijnde stationwagon met grote 19 inch wielen die de wielkasten mooi vullen en de met chroom omrande grille van de Skoda Scala. De nieuwe Octavia Combi is 22 mm langer en 15 mm breder geworden. In zijn kofferbak past 640 liter. Dat is 30 liter meer dan voorheen. De hatchback krijgt er 10 liter bij (600 liter in totaal). De beenruimte op de achterbank is nog rianter dan voorheen.

De dubbele koplampen van de oude Octavia zijn verruild voor enkele lichtunits met krachtige dagrijverlichting. De anonieme achterkant met grote C-vormige achterlichten is getransformeerd tot een stoere verzameling van scherpe vouwen, versierd met gedetailleerd vormgegeven achterlichten. Voor wie zich moeilijk een beeld kan vormen: bekijk de achterkant van de nieuwe BMW 3-serie Touring maar eens.

Volledig scherm De nieuwe Skoda Octavia rijdt nu nog gecamoufleerd rond © Skoda

Volledig scherm De nieuwe Skoda Octavia (nu nog gecamoufleerd) © Skoda